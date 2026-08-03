Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ

Της είχε υποσχεθεί να την κάνει πλούσια αν αποκάλυπτε που κρυβόταν ο πρώην σύντροφός τη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Πάρις Γουίλσον αποκάλυψε στον έμπορο ναρκωτικών Ράιαν Κένεντι την τοποθεσία του πρώην συζύγου της, Ντάνι Κάχαλαν, που χρωστούσε χρήματα στον Κένεντι.
  • Ο Ντάνι Κάχαλαν δέχτηκε επίθεση με θειικό οξύ στο σπίτι του και πέθανε δέκα εβδομάδες αργότερα από τα τραύματά του.
  • Η Γουίλσον συμφώνησε να βοηθήσει τον Κένεντι με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή και ουγγιά ναρκωτικών.
  • Η σχέση της Γουίλσον με τον Ντάνι χαρακτηρίστηκε από διαμάχες για ναρκωτικά, χρήματα και την κόρη τους.
  • Η Γουίλσον καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι δράστες της επίθεσης καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.
Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη «συνωμοσία» των πρώην συζύγου και πεθεράς ακούστηκαν στο δικαστήριο του Winchester, στην Αγγλία κατά τη διάρκειας της δίκης μιας γυναίκας με το παρατσούκλι «Temu Barbie», η οποίο κατηγορήθηκε ότι αποκάλυψε την τοποθεσία του πρώην συντρόφου της σε έναν έμπορο ναρκωτικών, πριν αυτός υποστεί μια θανατηφόρα επίθεση με οξύ.

Τα μηνύματα, που εμφανίστηκαν στη δίκη και αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες αποκαλύπτουν ότι η 35χρονη Πάρις Γουίλσον συζητούσε με τη μητέρα της Κάρεν το σχέδιό της πριν αποφασίσει ότι «τουλάχιστον κανείς εκτός από τον Νταν δεν θα πάθει κακό»,.

Τελικά η Γουίλσον ενημέρωσε τον αρχηγό του δικτύου ναρκωτικών Ράιαν Κένεντι, γνωστό ως «Φροστ» ή «Φρόστι», για τις κινήσεις του πρώην συζύγου της, Ντάνι Κάχαλαν.

Ο πρώην σύζυγός της κατείχε θέση «μεσαίου επιπέδου» σε μια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών και χρωστούσε στον Φροστ περίπου 140.000 ευρώ, αφού είχε χάσει τα κέρδη από τα ναρκωτικά στα τυχερά παιχνίδια.

Στις 21 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, ο Ντάνι έπεσε σε ενέδρα από δύο άνδρες που τον έλουσαν με θειικό οξύ στο σπίτι του στο Πλίμουθ – το παιδί τους βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Ο Νταν υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα του και πέθανε από τα τραύματά του δέκα εβδομάδες αργότερα. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση, η Γουίλσον αποκάλυψε ότι ο Φροστ της είχε προσφέρει αμοιβή αν τον βοηθούσε να εντοπίσει τον Ντάνι.

Σε ένα μήνυμα που έστειλε στη μητέρα της στις 8 Ιανουαρίου, έγραψε: «Είπε ότι [ο Φρόστ] θα μου δώσει μερικές χιλιάδες και το διπλάσιο από ό,τι σου χρωστάει ο Νταν, και θα σου δώσει μια ουγγιά…«Αυτό καλύπτει τα έξοδα για την Τουρκία για όλους μας.»

Το δικαστήριο άκουσε ότι η σχέση μεταξύ της Γουίλσον και του Ντάνι είχε εξελιχθεί σε μια πικρή διαμάχη λόγω ναρκωτικών, χρημάτων και της κόρης τους.

Μετά τον χωρισμό τους, η Γουίλσον έγινε η «βασική» επαφή του γκάνγκστερ και συμφώνησε να αποκαλύψει την τοποθεσία του Ντάνι, πιστεύοντας ότι ο Φροστ θα την «έκανε πλούσια».

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ενήργησε από απληστία, εκδίκηση ή και τα δύο.

Η Γουίλσον καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με τον δικαστή να δηλώνει ότι ήταν «βασική συμμετέχουσα» στη συνωμοσία. Οι δολοφόνοι Adedoja & Augustus καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη 31 & 30 ετών, αντίστοιχα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

17:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο - Διαγράμματα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Δίβρη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

17:17ANNOUNCEMENTS

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την superstar Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για φωτιές: Σε Βοιωτία και Ρέθυμνο μπορεί να προκληθούν πλημμύρες ακόμα και στην πρώτη βροχή

17:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Έλεγχοι, διακοπή παραγωγής και αναστολή λειτουργίας σε φαρμακευτικές εταιρείες της Ινδίας 4 χρόνια μετά τους θανάτους παιδιών

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

16:51LIFESTYLE

Eurovision 2027: Τα ηχηρά «όχι» και η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους και τις οικογένειας των θυμάτων

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπεται για τα ποσά και τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των πυρόπληκτων

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό

16:10WHAT THE FACT

Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

14:40ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ