Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ

Snapshot Η Πάρις Γουίλσον αποκάλυψε στον έμπορο ναρκωτικών Ράιαν Κένεντι την τοποθεσία του πρώην συζύγου της, Ντάνι Κάχαλαν, που χρωστούσε χρήματα στον Κένεντι.

Ο Ντάνι Κάχαλαν δέχτηκε επίθεση με θειικό οξύ στο σπίτι του και πέθανε δέκα εβδομάδες αργότερα από τα τραύματά του.

Η Γουίλσον συμφώνησε να βοηθήσει τον Κένεντι με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή και ουγγιά ναρκωτικών.

Η σχέση της Γουίλσον με τον Ντάνι χαρακτηρίστηκε από διαμάχες για ναρκωτικά, χρήματα και την κόρη τους.

Η Γουίλσον καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι δράστες της επίθεσης καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη «συνωμοσία» των πρώην συζύγου και πεθεράς ακούστηκαν στο δικαστήριο του Winchester, στην Αγγλία κατά τη διάρκειας της δίκης μιας γυναίκας με το παρατσούκλι «Temu Barbie», η οποίο κατηγορήθηκε ότι αποκάλυψε την τοποθεσία του πρώην συντρόφου της σε έναν έμπορο ναρκωτικών, πριν αυτός υποστεί μια θανατηφόρα επίθεση με οξύ.

Τα μηνύματα, που εμφανίστηκαν στη δίκη και αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες αποκαλύπτουν ότι η 35χρονη Πάρις Γουίλσον συζητούσε με τη μητέρα της Κάρεν το σχέδιό της πριν αποφασίσει ότι «τουλάχιστον κανείς εκτός από τον Νταν δεν θα πάθει κακό»,.

Τελικά η Γουίλσον ενημέρωσε τον αρχηγό του δικτύου ναρκωτικών Ράιαν Κένεντι, γνωστό ως «Φροστ» ή «Φρόστι», για τις κινήσεις του πρώην συζύγου της, Ντάνι Κάχαλαν.

Ο πρώην σύζυγός της κατείχε θέση «μεσαίου επιπέδου» σε μια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών και χρωστούσε στον Φροστ περίπου 140.000 ευρώ, αφού είχε χάσει τα κέρδη από τα ναρκωτικά στα τυχερά παιχνίδια.

Στις 21 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, ο Ντάνι έπεσε σε ενέδρα από δύο άνδρες που τον έλουσαν με θειικό οξύ στο σπίτι του στο Πλίμουθ – το παιδί τους βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Ο Νταν υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα του και πέθανε από τα τραύματά του δέκα εβδομάδες αργότερα. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση, η Γουίλσον αποκάλυψε ότι ο Φροστ της είχε προσφέρει αμοιβή αν τον βοηθούσε να εντοπίσει τον Ντάνι.

Σε ένα μήνυμα που έστειλε στη μητέρα της στις 8 Ιανουαρίου, έγραψε: «Είπε ότι [ο Φρόστ] θα μου δώσει μερικές χιλιάδες και το διπλάσιο από ό,τι σου χρωστάει ο Νταν, και θα σου δώσει μια ουγγιά…«Αυτό καλύπτει τα έξοδα για την Τουρκία για όλους μας.»

Το δικαστήριο άκουσε ότι η σχέση μεταξύ της Γουίλσον και του Ντάνι είχε εξελιχθεί σε μια πικρή διαμάχη λόγω ναρκωτικών, χρημάτων και της κόρης τους.

Μετά τον χωρισμό τους, η Γουίλσον έγινε η «βασική» επαφή του γκάνγκστερ και συμφώνησε να αποκαλύψει την τοποθεσία του Ντάνι, πιστεύοντας ότι ο Φροστ θα την «έκανε πλούσια».

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ενήργησε από απληστία, εκδίκηση ή και τα δύο.

Η Γουίλσον καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με τον δικαστή να δηλώνει ότι ήταν «βασική συμμετέχουσα» στη συνωμοσία. Οι δολοφόνοι Adedoja & Augustus καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη 31 & 30 ετών, αντίστοιχα.