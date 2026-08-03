Mega deal των ΗΠΑ για την παραγωγή εξαρτημάτων των συστημάτων Patriot και THAAD

Snapshot Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνία με τις εταιρείες Lockheed Martin και Northrop Grumman για την επέκταση της παραγωγής εξαρτημάτων των συστημάτων Patriot PAC-3 και THAAD.

Η συμφωνία θα επιτρέψει τον τριπλασιασμό της παραγωγής του Patriot και τον τετραπλασιασμό της παραγωγής του THAAD.

Θα δημιουργηθεί δεύτερη πηγή προμήθειας για τους κινητήρες στερεών καυσίμων του PAC-3 και θα αυξηθεί η παραγωγή συσκευών ασφαλείας ανάφλεξης.

Η αξία της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Η συμφωνία ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες λόγω των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, που εξαντλούν τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία για την επέκταση της παραγωγής εξαρτημάτων των συστημάτων Patriot και THAAD, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με τις εταιρείες Lockheed Martin και Northrop Grumman για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αναχαίτισης πυραύλων Patriot PAC-3 και THAAD, όπως μετέδωσε το Reuters, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία εξαντλούν τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την τριπλασιασμό της παραγωγής του Patriot και τον τετραπλασιασμό της παραγωγής του THAAD.Η συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης μια δεύτερη πηγή προμήθειας για τους κινητήρες στερεών καυσίμων του PAC-3 και θα αυξήσει την παραγωγή συσκευών ασφαλείας ανάφλεξης. Το υπουργείο δεν αποκάλυψε την αξία της συμφωνίας.

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