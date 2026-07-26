ΗΠΑ Φόβοι για εξάντληση των Patriot στον πόλεμο με το Ιράν - «Έχουμε όλα τα όπλα που χρειάζονται»

Ο Μάικ Γουόλτς απορρίπτει τις ανησυχίες για εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων όπλων λόγω του πολέμου με το Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ Φόβοι για εξάντληση των Patriot στον πόλεμο με το Ιράν - «Έχουμε όλα τα όπλα που χρειάζονται»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα όπλα για τον πόλεμο με το Ιράν, απορρίπτοντας ανησυχίες για εξάντληση αποθεμάτων.
  • Οι μειώσεις στα αποθέματα όπλων αποδίδονται σε προηγούμενες κυβερνήσεις και στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και τις επιχειρήσεις κατά των Χούθι.
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε επιπλέον χρηματοδότηση 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αύξηση παραγωγής οπλικών συστημάτων.
  • Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι ασκεί κριτική στην ηγεσία για κακή διαχείριση των αποθεμάτων και αμφισβητεί την ορθότητα του αιτήματος χρηματοδότησης.
  • Παρά τις στρατιωτικές ενέργειες, οι ΗΠΑ συνεχίζουν διπλωματικές επαφές με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης, ανοιχτές.
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Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, απορρίπτοντας δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σημαντική μείωση των αποθεμάτων οπλισμού.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News την Κυριακή, ο Γουόλτς ήταν κατηγορηματικός:

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Ο αμερικανικός στρατός έχει όλα όσα χρειάζεται για να διεξαγάγει αυτή την εκστρατεία όσο αποτελεσματικά απαιτείται. Και πρέπει να πω ότι όσοι διαρρέουν αυτές τις ανοησίες αξίζουν να βρεθούν στη φυλακή».

Οι αναφορές για περιορισμό της αεράμυνας

Ο Γουόλτς απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με το οποίο Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές επιτρέπουν σε ορισμένες ιρανικές επιθέσεις να περνούν από την αμερικανική αντιαεροπορική άμυνα, προκειμένου να διατηρηθούν τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης του Πενταγώνου.

Το NBC είχε επίσης μεταδώσει στο παρελθόν ότι τα αποθέματα αμερικανικών όπλων μειώνονται όσο συνεχίζεται η σύγκρουση με το Ιράν.

«Το πρόβλημα το κληρονομήσαμε»

Ο Αμερικανός πρέσβης απέδωσε την κατάσταση στην προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Όπως υποστήριξε, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ παρέλαβε μειωμένα αποθέματα λόγω της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά και των επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ κληρονόμησε μια αποδυναμωμένη κατάσταση, τόσο εξαιτίας της Ουκρανίας όσο και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τους Χούθι, καθώς και ενός στρατού που είχε αποδυναμωθεί επί κυβέρνησης Μπάιντεν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιλέξει να επενδύσει σε νέα, πιο οικονομικά πυρομαχικά και σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ μέσω των αυξημένων αμυντικών προϋπολογισμών προχωρά στην ανασυγκρότηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν σχολίασαν άμεσα τις δηλώσεις.

Αίτημα για επιπλέον 67 δισ. δολάρια

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή και να επιταχυνθούν οι παραδόσεις οπλικών συστημάτων.

Ωστόσο, σε ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας τον Απρίλιο, είχε παραδεχθεί ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων ενδέχεται να απαιτήσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Η κριτική του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στην ίδια εκπομπή, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των αποθεμάτων, δήλωσε ότι είναι αποτέλεσμα λανθασμένων χειρισμών της σημερινής ηγεσίας.

«Δεν παρακολουθούν την κατάσταση. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος και οι άνθρωποι γύρω του είναι ανίκανοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα στηρίξει το αίτημα για τα επιπλέον 67 δισ. δολάρια, απάντησε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση.

Όπως σημείωσε, εάν το υπουργείο Άμυνας διοικούνταν αποτελεσματικά, θα μπορούσε να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων μέσα σε ένα λογικό δημοσιονομικό πλαίσιο, προσθέτοντας ότι το ποσό που ζητείται δεν είναι εύλογο.

«Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι»

Τις τελευταίες ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν σχεδόν δύο εβδομάδες συνεχόμενων νυχτερινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι συνεχίζονται οι επαφές με την Τεχεράνη, το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά πλοίων, προκαλώντας προβλήματα στις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

Ερωτηθείς αν η προσωρινή παύση των βομβαρδισμών σημαίνει ότι ο Τραμπ εγκαταλείπει την κλιμάκωση, ο Γουόλτς απάντησε:

«Δεν θα έφτανα σε αυτό το συμπέρασμα. Ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Όπως πρόσθεσε, ο Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή χώρο στις διπλωματικές επαφές, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα».

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου LCI, ο Τραμπ ερωτήθηκε το Σάββατο αν εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης ενός πολέμου πλήρους κλίμακας με το Ιράν και απάντησε:

«Αν δεν πετύχουμε το 100% αυτών που θέλουμε, απολύτως».

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