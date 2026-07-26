Axios: Η CENTCOM εισηγήθηκε στον Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν

Ο ανώτατος Αμερικανός διοικητής στη Μέση Ανατολή εισηγήθηκε να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στα Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Μάνωλης

Axios: Η CENTCOM εισηγήθηκε στον Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ εισηγήθηκε τον τερματισμό των αεροπορικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ λόγω περιορισμένης αποτελεσματικότητας.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά από σύσκεψη με συμβούλους και στρατιωτικούς αξιωματούχους.
  • Υπάρχει ανησυχία για τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης αεράμυνας που επηρεάζουν την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
  • Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται νέα συμφωνία για την ασφαλή διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παραμένει αβέβαιο αν η συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από τις ΗΠΑ.
  • ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν διεθνή διάσκεψη για τη συγκρότηση ναυτικής συμμαχίας που θα προστατεύει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
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Ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ (Brad Cooper), εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τη θέση του, όπως μεταδίδει ο αμερικανός ιστότοπος AXIOS.

Η εισήγηση του Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σε συνδυασμό με τις απόψεις και άλλων συμβούλων, επηρέασε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την παραδοχή, τόσο από στρατιωτικούς όσο και από πολιτικούς συμβούλους του προέδρου, ότι υπάρχουν όρια σε όσα μπορεί να επιτύχει μια στρατιωτική επιχείρηση και ειδικότερα μια εκστρατεία που βασίζεται κυρίως στην αεροπορική ισχύ.

Η απόφαση Τραμπ

Για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στις νότιες ακτές του Ιράν και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους και στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι του παρουσίασαν νέο σχέδιο επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις πηγές, τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν διατεθειμένος να επιστρέψει σε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο από το βράδυ της Πέμπτης άρχισε να αλλάζει στάση.

Την Παρασκευή η απόφασή του να «πατήσει φρένο» στους βομβαρδισμούς είχε πλέον οριστικοποιηθεί.

Η εισήγηση του διοικητή της CENTCOM

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο ναύαρχος Κούπερ παρουσίασε την εκτίμησή του στο Πεντάγωνο, στο Γενικό Επιτελείο και στον Λευκό Οίκο.

Όπως υποστήριξε, οι δύο εβδομάδες βομβαρδισμών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ είχαν μειώσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι περισσότεροι προκαθορισμένοι στόχοι είχαν ήδη πληγεί.

Κατά τον ίδιο, το επόμενο πιθανό βήμα θα ήταν η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να καταστραφεί το περίπου 20% των στόχων που είχαν επιλεγεί αλλά δεν χτυπήθηκαν κατά την επιχείρηση Operation Epic Fury.

Ωστόσο, εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση για πλήρη επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η περιορισμένη αεροπορική εκστρατεία των τελευταίων δύο εβδομάδων, φέρεται να υποστήριξε.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Προβληματισμός για τα αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται ο αμερικανός ιστότοπος, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε κατ' ιδίαν τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον πρόεδρο Τραμπ ότι η έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης αεράμυνας θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα προστασίας των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Η προειδοποίηση αυτή είχε αποκαλυφθεί αρχικά από τους New York Times.

Εκπρόσωπος του στρατηγού αρνήθηκε να σχολιάσει «τις εμπιστευτικές στρατιωτικές συμβουλές που παρέχει ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου στον Πρόεδρο».

Οι διαπραγματεύσεις για το Ορμούζ

Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την ασφαλή διέλευση πλοίων χωρίς επιθέσεις.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν μια τέτοια συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται η σύγκρουση να κλιμακωθεί εκ νέου.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικρατεί μια κατάσταση αμοιβαίας αποκλιμάκωσης, με τις δύο πλευρές να έχουν διακόψει προσωρινά τις επιθέσεις τους.

Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς δήλωσε στο NBC ότι, παρότι ο Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», αφήνει παράλληλα χώρο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως ανέφερε, οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα».

Συζητήσεις για διεθνή ναυτική συμμαχία

Παράλληλα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να συζητούν τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με στόχο τη συγκρότηση συμμαχίας που θα αναλάβει την προστασία της ναυσιπλοΐας και την εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστεί η τελική ημερομηνία της συνάντησης.

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