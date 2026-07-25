Τραμπ: Διέταξε τον αμερικανικό στρατό να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν την Παρασκευή

Στο Ισραήλ ανέμεναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων την Παρασκευή

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Διέταξε τον αμερικανικό στρατό να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν την Παρασκευή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να μην πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις στο Ιράν την Παρασκευή, διακόπτοντας 13 ημέρες συνεχών πληγμάτων.
  • Η απόφαση αντανακλά την πρόθεση του Τραμπ να δώσει χώρο στη διπλωματία και την εκτίμηση ότι οι υφιστάμενες επιθέσεις έχουν φτάσει στα όριά τους.
  • Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να προετοιμάζει σχέδια για πιθανή επιστροφή σε ευρύτερες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχει λάβει εντολή για αυτό.
  • Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέμεναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων και είχαν τεθεί σε υψηλή ετοιμότητα, αλλά ενημερώθηκαν ότι ο Τραμπ δεν ενέκρινε νέα πλήγματα.
  • Η παύση των επιθέσεων συνέπεσε με διαπραγματεύσεις στην Τεχεράνη μέσω Ομάν για μια συμφωνία που αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να μην προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν την Παρασκευή, διακόπτοντας ένα σερί σχεδόν δύο εβδομάδων καθημερινών αμερικανικών πληγμάτων, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της απόφασης, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος AXIOS.

Η απόφαση του Τραμπ ελήφθη έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες είχε εγκρίνει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Δεν είναι σαφές αν η παύση των επιθέσεων αποτελεί μια προσωρινή κίνηση ή αν σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απόφαση αντανακλά αφενός την πρόθεση του Τραμπ να αφήσει περισσότερο χώρο στη διπλωματία και αφετέρου την εκτίμηση ότι, χωρίς την επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, η αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου επιπέδου επιθέσεων έχει φτάσει στα όριά της.

Ο αμερικανικός στρατός, πάντως, εξακολουθεί να προετοιμάζει σχέδια για πιθανή επιστροφή σε ευρύτερες επιχειρήσεις, ωστόσο ο Τραμπ δεν έχει δώσει εντολή για μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάθε απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εγκρίνει σχέδια επιθέσεων που του υποβάλει ο στρατός, με τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται μέσα σε λίγες ώρες.

Την Παρασκευή, ωστόσο, ο Τραμπ έλαβε νέο σχέδιο στρατιωτικής δράσης, αλλά δεν έδωσε την έγκρισή του. Αντίθετα, ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις.

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις ή ακόμη και να τις κλιμακώσει, κάνοντας λόγο για το ενδεχόμενο «να εξουδετερωθούν όλα όσα διαθέτουν».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι θεωρεί πως η «πιο έξυπνη στρατηγική» είναι η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

«Μιλάμε με τους Ιρανούς αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι γίνονται όλο και πιο σοβαροί όσο περνούν οι ημέρες. Είμαστε έτοιμοι και σε θέση να δράσουμε, αλλά μιλάμε μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Αργότερα την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως το Ιράν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο για συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι «είναι πρόθυμος να ακούσει».

Το Ισραήλ περίμενε νέα αμερικανική επίθεση

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ανέμεναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων την Παρασκευή.

Μάλιστα, είχαν προετοιμαστεί ακόμη και για ένα μεγάλο αμερικανικό βομβαρδιστικό κύμα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούσαν ότι δεν είχαν πλήρη εικόνα για τις αμερικανικές προθέσεις και γι’ αυτό παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Το βράδυ της Παρασκευής, ενημερώθηκαν ότι ο Τραμπ τελικά δεν είχε εγκρίνει νέα πλήγματα.

Οι συνομιλίες μέσω Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ

Η απόφαση του Τραμπ για προσωρινή παύση των επιθέσεων δόθηκε λίγες ώρες μετά την άφιξη αντιπροσωπείας από το Ομάν στην Τεχεράνη, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για μια νέα συμφωνία που θα επέτρεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες και ότι μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν ενδέχεται να επιτευχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία.

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