Ντόναλντ Τραμπ: «Μιλάμε στο Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για μια συμφωνία»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν δείχνει αυξανόμενο σοβαρό ενδιαφέρον όσο περνά ο χρόνος.

Παρά τις συνομιλίες, δεν υπάρχει ακόμα βεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας.

Η συμφωνία για πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ και την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε απόψε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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