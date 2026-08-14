ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών σε μία ημέρα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια

Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν σε Τενεσί και Οκλαχόμα, ενώ ακόμη μία εκτέλεση έχει προγραμματιστεί στην Αλαμπάμα. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2010 που γίνονται τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών σε μία ημέρα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Την Πέμπτη εκτελέστηκαν δύο θανατοποινίτες σε Τενεσί και Οκλαχόμα, με την τρίτη εκτέλεση να έχει προγραμματιστεί στην Αλαμπάμα την ίδια ημέρα, κάτι που δεν είχε συμβεί από το 2010.
  • Ο Άντονι Χάινς εκτελέστηκε για τη δολοφονία υπαλλήλου σε μοτέλ το 1985, ενώ ο Κάρλος Γκουέστα-Ροδρίγκες εκτελέστηκε για τη δολοφονία της συζύγου του το 2003.
  • Η εκτέλεση στην Αλαμπάμα αφορά τον Τζέρεμι Γουίλιαμς, καταδικασμένο για βιασμό και δολοφονία πεντάχρονου κοριτσιού το 2021.
  • Μέχρι σήμερα το 2026 έχουν εκτελεστεί 21 θανατοποινίτες στις ΗΠΑ, όλες με θανατηφόρο ένεση, με τον αριθμό των εκτελέσεων να αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.
  • Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 πολιτείες και ισχύει μορατόριουμ σε άλλες τρεις πολιτείες με κυβερνητικές αποφάσεις.
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Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μία ακόμη εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στην ημέρα, σε μια εξέλιξη που δεν έχει καταγραφεί εδώ και 16 χρόνια.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή (DPIC), η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2010, σε Τέξας, Λουιζιάνα και Οχάιο.

Στο Τενεσί εκτελέστηκε με θανατηφόρο ένεση ο 66χρονος Άντονι Χάινς, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Κάθριν Τζένκινς, υπαλλήλου σε μοτέλ, το 1985.

Στην Οκλαχόμα εκτελέστηκε με την ίδια μέθοδο ο 70χρονος Κάρλος Γκουέστα-Ροδρίγκες, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του, Ολίμπια Φίσερ, το 2003.

Η τρίτη εκτέλεση έχει προγραμματιστεί στην Αλαμπάμα για τις 18:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας. Πρόκειται για τον 42χρονο Τζέρεμι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός πεντάχρονου κοριτσιού το 2021.

21 εκτελέσεις μέσα στο 2026

Με τις δύο εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, ο αριθμός των θανατοποινιτών που έχουν εκτελεστεί φέτος στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 21.

Όλες οι εκτελέσεις έγιναν με θανατηφόρο ένεση: 12 στη Φλόριντα, τέσσερις στο Τέξας, τρεις στην Οκλαχόμα, μία στο Τενεσί και μία στην Αριζόνα.

Το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 47 εκτελέσεις, αριθμός υπερδιπλάσιος από τον μέσο ετήσιο αριθμό της προηγούμενης δεκαετίας και ο υψηλότερος από το 2009, όταν είχαν καταγραφεί 52.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια ισχύει μορατόριουμ με απόφαση των κυβερνητών τους.

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