ΗΠΑ: Ανακοινώθηκαν μέτρα για την διευκόλυνση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υπογράψει διάταγμα για να επανέλθει συστηματική η θανατική ποινή για εγκλήματα όπως δολοφονίες αστυνομικών

  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέτρα για τη διεύρυνση των μεθόδων ομοσπονδιακών εκτελέσεων πέραν της θανατηφόρας ένεσης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τη θανατική ποινή για σοβαρά εγκλήματα και έδωσε εντολή για συστηματική εφαρμογή της από τον Ιανουάριο του 2025.
  • Οι ομοσπονδιακές εκτελέσεις είχαν διακοπεί για 17 χρόνια και επανήλθαν με 13 εκτελέσεις μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.
  • Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλει μορατόριουμ στις ομοσπονδιακές εκτελέσεις και μείωσε τις θανατικές ποινές για 37 από τους 40 ομοσπονδιακούς θανατοποινίτες.
  • Τρεις καταδικασθέντες σε θάνατο, μεταξύ αυτών ο βομβιστής του μαραθωνίου της Βοστόνης και ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή, εξαιρέθηκαν από τη μετατροπή της θανατικής ποινής επί Μπάιντεν.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα μία σειρά μέτρων που στοχεύουν να διευκολύνουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακές υποθέσεις, διευρύνοντας μεταξύ άλλων τις επιτρεπόμενες μεθόδους εκτελέσεων, πέραν της θανατηφόρας ένεσης.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο την 20η Ιανουαρίου του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο έδινε εντολή να επανέλθει συστηματικά η θανατική ποινή για εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών ή τα εγκλήματα που διαπράττουν ξένοι χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Τις εκτελέσεις στη χώρα αναλαμβάνουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι πολιτείες και όχι οι ομοσπονδιακοί θεσμοί.

Οι τελευταίες ομοσπονδιακές εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Έπειτα από διακοπή 17 ετών, 13 θανατοποινίτες είχαν εκτελεστεί το διάστημα μεταξύ 14ης Ιουλίου του 2020 και 16ης Ιανουαρίου του 2021, τέσσερις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Δημοκρατικού διαδόχου του Τζο Μπάιντεν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου σήμερα πως «αναλαμβάνει εκ νέου το ιερό καθήκον του να ζητά, να λαμβάνει και να εφαρμόζει τις νόμιμες καταδίκες στη θανατική ποινή».

«Υπό τη διεύθυνση του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει εκ νέου τον νόμο και στέκεται στο πλευρό των θυμάτων», διαβεβαίωσε ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, σύμφωνα με το κείμενο, επικρίνοντας τον απολογισμό της διοίκησης Μπάιντεν στο θέμα.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα, το υπουργείο αναφέρεται λεπτομερώς σε μια σειρά μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση, μεταξύ αυτών τη διεύρυνση των τρόπων εκτελέσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο πέραν της χορήγησης θανατηφόρας ένεσης.

Αναφέρονται τα εκτελεστικά αποσπάσματα, η ηλεκτροπληξία και η ασφυξία με αέριο, μέθοδοι που ήδη εφαρμόζονται σε ορισμένες πολιτείες, αν και η θανατηφόρα ένεση παραμένει η πλέον συνήθης πρακτική.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ορίσει ένα μορατόριουμ ομοσπονδιακών εκτελέσεων, το οποίο ανέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και τον Δεκέμβριο του 2024, στα τέλη της θητείας του, ο Τζο Μπάιντεν είχε προχωρήσει στη μετατροπή της θανατικής ποινής 37 εκ των συνολικά 40 θανατοποινιτών από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, μια απόφαση που είχαν ζητήσει προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι φοβόντουσαν ένα κύμα εκτελέσεων υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεπώς, από αυτό το μέτρο επιεικούς μεταχείρισης είχαν αποκλειστεί τρεις καταδικασθέντες σε θάνατο.

Επρόκειτο για τον Τζοχάρ Τσαρνάεφ, έναν από τους βομβιστές της επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστόνης, την 15η Απριλίου του 2013, τον Ντίλαν Ρουφ, υπέρμαχο της ανωτερότητας της λευκής φυλής και δολοφόνο εννέα Αφροαμερικανών σε έναν ναό το 2015 και Ρόμπερτ Μπάουερς, δράστη μιας επίθεσης σε μια συναγωγή το 2018, με 11 νεκρούς, την πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον εβραίων στην ιστορία των ΗΠΑ.

Novibet
