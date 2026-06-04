ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα επισκεφθεί τη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7 στις 15 Ιουνίου
Επιστρέφει στην Ευρώπη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία από 15 έως 17 Ιουνίου.
- Η σύνοδος της G7 θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν.
- Ο Τραμπ θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου.
- Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.
- Την ανακοίνωση για τη συμμετοχή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.
Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου
22:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»
16:17 ∙ WHAT THE FACT