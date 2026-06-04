ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα επισκεφθεί τη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7 στις 15 Ιουνίου

Επιστρέφει στην Ευρώπη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα επισκεφθεί τη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7 στις 15 Ιουνίου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία από 15 έως 17 Ιουνίου.
  • Η σύνοδος της G7 θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν.
  • Ο Τραμπ θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.
  • Την ανακοίνωση για τη συμμετοχή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.

Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

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