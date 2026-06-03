Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ

Ιράν μπορεί να ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν σε συνεργασία με τους Ιρανούς μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν θα δώσει εντολή μονομερούς στρατιωτικής επιχείρησης για την ανάκτηση του ουρανίου. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος. Επανέλαβε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Στην πραγματικότητα, τα πάμε πολύ καλά μαζί τους», ανέφερε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι για το τανγκό χρειάζονται δύο, μία φράση που χρησιμοποιεί συχνά για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών «θα μπορούσε να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Ειδικότερα για τα πυρηνικά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον».

«Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, θα εισβάλουμε κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους. «[Είναι] πολύ δύσκολο να πάρουμε αυτό το υλικό, αλλά παρ' όλα αυτά το θέλω», τόνισε.

Εξήγησε, όμως, ότι δεν θα δώσει εντολή στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν επιχείρηση για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο αλλά αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους Ιρανούς μετά την υπογραφή της συμφωνίας. «Όταν τελειώσει, όπως έχει συμφωνηθεί αυτή τη στιγμή, θα εισβάλουμε μαζί τους, θα το πάρουμε και θα το καταστρέψουμε», είπε ο Τραμπ.

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