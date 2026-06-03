Ιράν: Θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ

Snapshot Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αποφασιστικά και ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δικαιολόγησε τις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης ως πράξεις αυτοάμυνας σε τοποθεσίες που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για επιθέσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνεχίζονται χωρίς οριστική απόφαση και η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο.

Το Ιράν αρνείται να συμφωνήσει σε διευθέτηση που αγνοεί τον Λίβανο.

Η πρώτη φάση των συνομιλιών δεν ήταν επιτυχής λόγω της άρνησης της Τεχεράνης να διαπραγματευτεί το πυρηνικό της πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Νέες προειδοποιήσεις προς ΗΠΑ και Ισραήλ απηύθυνε σήμερα η Τεχεράνη για το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει με «αποφασιστικό και ανάλογο» τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για αποφασιστική απάντηση στην περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών κατά της Τεχεράνης. Με ανάρτηση στο Χ ο Αραγτσί σχολίασε και τις επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και αναφέρθηκε σε «πλήγματα αυτοάμυνας» στα οποία προχώρησε το Ιράν «σε τοποθεσίες τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός».

«Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική αντίδραση. Ό,τι δεν κατάφεραν να επιτύχουν οι κυρώσεις και ο πόλεμος, δεν θα επιτευχθεί με περισσότερο πόλεμο», τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ταυτόχρονα το ιρανικό πρακτορείο Fars, που επικαλείται μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται. Σύμφωνα με την πηγή του πρακτορείου η Τεχεράνη δεν πρόκειται για κάνει μία συμφωνία η οποία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο. Επιπλέον σημείωσε ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχείς αρχικά γιατί το Ιράν αρνήθηκε να διαπραγματευθεί το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη στην Ουάσιγκτον την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο που της υποβλήθηκε.

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