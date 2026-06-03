«Η ιστορία δεν θα γυρίσει πίσω» - Σύμβουλος του Χαμενεΐ προειδοποιεί τις ΗΠΑ

Σε νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού δεξαμενόπλοιου και στο νησί Κεσμ, προκαλώντας αντίποινα της Τεχεράνης, που επιτέθηκε στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Την Τετάρτη, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προειδοποίησε την Τετάρτη τις ΗΠΑ ότι τυχόν νέες επιθέσεις από την πλευρά τους θα αντιμετωπιστούν με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones.

Ο Ρεζάι δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να υπερβούν τα όρια είτε στις διαπραγματεύσεις είτε στη διαδικασία κατάπαυσης του πυρός.



Ο Ρεζάι πρόσθεσε στην προειδοποίησή του ότι το Ιράν θα ανταποκριθεί με σφοδρότητα. «Η απάντηση σε κάθε πυροβολισμό και επιθετική ενέργεια θα είναι μια καταιγίδα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η ιστορία δεν θα γυρίσει πίσω και ο επιτιθέμενος θα τιμωρηθεί άμεσα».

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε την Τετάρτη (3 Ιουνίου) ότι drones έπληξαν τον επιβατικό τερματικό σταθμό T1 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «εγκληματική ιρανική επιθετικότητα».