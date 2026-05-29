Ιράν - Γκαλιμπάφ: Η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τα λόγια και θα κρίνει από τις πράξεις

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τις εγγυήσεις και τα λόγια και θα κρίνει από τις πράξεις, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά ενεργήσει πρώτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία την Πέμπτη για την παράταση της εκεχειρίας και την άρση των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ,, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει ακόμη εγκρίνει και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.