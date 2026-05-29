Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

Η δολοφονία του 24χρονου Πακιστανού στη Θεσσαλονίκη συνδέεται με ερωτική σχέση του θύματος με παντρεμένη γυναίκα

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η δολοφονία του 24χρονου Πακιστανού στη Θεσσαλονίκη συνδέεται με ερωτική σχέση του θύματος με παντρεμένη γυναίκα.
  • Ο βασικός κατηγορούμενος είναι ένας 38χρονος ομοεθνής του θύματος, που φέρεται να εκδικήθηκε τη σχέση του 24χρονου με τη σύζυγό του.
  • Το θύμα είχε καταγγελθεί δύο φορές για ληστεία από τον ίδιο κατηγορούμενο και είχε φύγει προσωρινά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά επέστρεψε.
  • Οι δράστες απήγαγαν φίλο του θύματος για να μάθουν την τοποθεσία του πριν δολοφονήσουν και διαμελίσουν τον 24χρονο.
  • Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από πολυετή έρευνα, με κρίσιμες αποδείξεις τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις καταθέσεις μαρτύρων.
Σκοτεινό ερωτικό παρασκήνιο φαίνεται πως κρύβεται πίσω από τη δολοφονία 24χρονου Πακιστανού, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί διαμελισμένη στη θαλάσσια περιοχή Καλοχωρίου – Χαλάστρας το καλοκαίρι του 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, βασικός κατηγορούμενος είναι ένας 38χρονος ομοεθνής του θύματος, ο οποίος φέρεται να ανακάλυψε ότι ο 24χρονος διατηρούσε σχέση με τη σύζυγό του. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μια μακρά περίοδος απειλών και επιθέσεων εις βάρος του νεαρού άνδρα, που –όπως υποστηρίζεται– κορυφώθηκε με τη δολοφονία του.

Έφυγε κι επέστρεψε για τα μάτια της γυναίκας του δράστη

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα καταγγέλθηκε για ληστεία δύο φορές, από το ίδιο πρόσωπο, τον 38χρονο. Ακολούθως έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, -κατά πληροφορίες πήγε στην Κρήτη- όμως επέστρεψε και συνέχισε να ενοχλεί την γυναίκα. Ο 38χρονος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι φαίνεται ότι πληροφορήθηκαν τον Ιούνιο του 2022 την έλευση του 29χρονου.

Μάλιστα, για να μάθουν πού ακριβώς βρισκόταν, απήγαγαν έναν φίλο του, ο οποίος διέμενε στην Ξάνθη! Ύστερα από 10 ημέρες ομηρείας αναγκάστηκε να τους αποκαλύψει πού βρίσκεται ο 29χρονος. Αφού τον βρήκαν και τον σκότωσαν, τον τεμάχισαν και τον πέταξαν με βαρίδια στη θάλασσα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύχρονη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής. Ο 37χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ τρεις ακόμη κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του θύματος πριν από τη δολοφονία, αλλά και οι καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν τη σχέση του με τη σύζυγο του κατηγορούμενου.

