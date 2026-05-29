Θεσσαλονίκη: Τεμαχισμένη σορός στη θάλασσα - Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία τέσσερα χρόνια μετά

Η ΕΛΑΣ εξιχνίασε δολοφονία αλλοδαπού το 2022 στη Θεσσαλονίκη, με δράστες τέσσερις ομοεθνείς του θύματος

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΛΛΑΔΑ
  • Η ΕΛΑΣ εξιχνίασε δολοφονία αλλοδαπού το 2022 στη Θεσσαλονίκη, με δράστες τέσσερις ομοεθνείς του θύματος.
  • Οι δράστες σκότωσαν, τεμάχισαν και πέταξαν τη σορό στη θάλασσα, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
  • Το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ερωτικό, καθώς το θύμα είχε παράνομες σχέσεις με τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου.
  • Οι δράστες απήγαγαν φίλο του θύματος για να εντοπίσουν τη θέση του πριν το δολοφονήσουν.
  • Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε σε ανακριτή και οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται εκτός Ελλάδας.
Μια υπόθεση άγριας δολοφονίας που είχε μπει στο συρτάρι, άνοιξε ξανά πριν από μερικούς μήνες και τελικά οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έφτασαν στην άκρη του νήματος, ταυτοποιώντας τέσσερα άτομα για το έγκλημα που είχε τελεστεί τον Ιούνιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Η υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος βορείου Ελλάδας εξιχνίασε τη δολοφονία ενός αλλοδαπού, από τέσσερις ομοεθνείς του, που τον σκότωσαν, ακολούθως τεμάχισαν τη σορό του και μετά την πέταξαν στη θάλασσα.

Οι έμπειροι αξιωματικοί ύστερα από αξιοποίηση ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήσαν ως δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος.

Ο ένας εξ αυτών μάλιστα, συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη (27/5) στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να διέφυγαν εκτός Ελλάδας, μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για έναν 38χρονο Πακιστανό, ιδιοκτήτη καταστήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη, παντρεμένο με Ελληνίδα, με την οποία έχει αποκτήσει οικογένεια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ένας ψαράς είχε εντοπίσει στις 19 Ιουνίου του 2022, στο Καλοχώρι ένα ακέφαλο πτώμα. Έτερος ψαράς λίγες ημέρες αργότερα στην ίδια περιοχή είχε βρει ένα τεμαχισμένο μέλος του ίδιου νεκρού, τυλιγμένο σε τσουβάλι γεμάτο με τούβλα και πέτρες.

Στην έρευνα των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε μία πλαστική βάρκα που είχε χρησιμοποιηθεί στο Καλοχώρι εν αγνοία του ιδιοκτήτη της.

Εκείνος παρατήρησε ότι τη βρήκε στο ίδιο σημείο που την άφησε, όμως με διαφορετική φορά. Τα στοιχεία της βάρκας φαίνεται ότι άνοιξαν τον δρόμο για τον εντοπισμό των προσώπων που εμπλέκονται. Όπως αποκαλύπτεται πλέον χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες οι οποίοι σκότωσαν και τεμάχισαν τον 29χρονο και προσπάθησαν να τον εξαφανίσουν στον πάτο της θάλασσας.

Ερωτικό το κίνητρο

Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι ο 29χρονος νεκρός είχε ερωτικές σχέσεις με τη σύντροφο του 38χρονου, στο κατάστημα του οποίου εργαζόταν το θύμα του στυγερού εγκλήματος. Μάλιστα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα καταγγέλθηκε για ληστεία δύο φορές, από το ίδιο πρόσωπο, τον 38χρονο. Ακολούθως έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, όμως επέστρεψε και συνέχισε να ενοχλεί την γυναίκα. Ο 38χρονος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι φαίνεται ότι πληροφορήθηκαν τον Ιούνιο του 2022 την έλευση του 29χρονου.

Μάλιστα, για να μάθουν πού ακριβώς βρισκόταν, απήγαγαν έναν φίλο του, ο οποίος διέμενε στην Ξάνθη! Ύστερα από 10 ημέρες ομηρείας αναγκάστηκε να τους αποκαλύψει πού βρίσκεται ο 29χρονος. Αφού τον βρήκαν και τον σκότωσαν, τον τεμάχισαν και τον πέταξαν με βαρίδια στη θάλασσα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ αναζητούνται οι άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοι.

