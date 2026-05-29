Αμπελόκηποι: Ισόβια για τον 42χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία 6-1, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Άγγελος Βουράκης

  • Ο 41χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του με σφυρί και στραγγαλισμό στους Αμπελοκήπους το 2024.
  • Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με πλειοψηφία 6
  • 1, απορρίπτοντας τα ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση.
  • Ο εισαγγελέας τόνισε ότι η γυναίκα δεν είχε σχέδιο να εγκαταλείψει την οικογένεια και χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς περί εξωσυζυγικής σχέσης.
  • Ο δράστης επιδόθηκε σε οργανωμένες ενέργειες για να αποκρύψει το έγκλημα, όπως το τύλιγμα και την απόκρυψη της σορού στο πατάρι του σπιτιού.
  • Η δολοφονία κρίθηκε αποτέλεσμα σχεδίου και προμελέτης, όχι παρορμητικής πράξης ή στιγμιαίας έκρηξης.
Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 41χρονος που σκότωσε τη 32χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της στο πατάρι του διαμερίσματός τους στους Αμπελοκήπους, το 2024.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία 6-1, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ένας από τους ενόρκους διατύπωσε τη μειοψηφούσα άποψη ότι η πράξη θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Οι δικαστές απέρριψαν και τα τέσσερα ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπισή του.

Την πλήρη απόρριψη των ισχυρισμών του κατηγορούμενου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, περιγράφοντας ένα έγκλημα που, κατά την κρίση του, διαπράχθηκε με απόλυτη συνείδηση και μεθοδικότητα.

Η αγόρευση του εισαγγελέα

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός σκιαγράφησε το προφίλ της 32χρονης ως μιας μητέρας αφοσιωμένης στα παιδιά της, η οποία εργαζόταν προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον τους. Όπως τόνισε, δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει την οικογένειά της ή να απομακρυνθεί από το σπίτι της. Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε «απορριπτέο και αβάσιμο» τον ισχυρισμό ότι η γυναίκα αδιαφορούσε για τα παιδιά της ή ότι σκόπευε να τα εγκαταλείψει.

Ο εισαγγελέας αμφισβήτησε επίσης όσα επικαλέστηκε ο κατηγορούμενος σχετικά με υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση της συζύγου του. Υπενθύμισε ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2024 ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει πως διατηρούσε υποψίες για απιστία, ωστόσο κατά την απολογία του εμφανίστηκε να μεταβάλλει τις θέσεις του και να μην μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις. «Ο ισχυρισμός είναι ψευδής και αναληθής», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα σενάριο που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων για να δικαιολογήσει την πράξη του.

Αναφερόμενος στο χρονικό της δολοφονίας, ο εισαγγελέας περιέγραψε ότι ο κατηγορούμενος χτύπησε τη σύζυγό του με σφυρί στο κεφάλι, προκαλώντας της βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την πρότασή του, χρησιμοποίησε καλώδιο φορτιστή, το οποίο πέρασε γύρω από τον λαιμό της, προκαλώντας τον θάνατό της από στραγγαλισμό.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, η συμπεριφορά του δράστη μετά το έγκλημα καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί βρασμού ψυχικής ορμής. Όπως επισήμανε, ο κατηγορούμενος δεν αναζήτησε βοήθεια, δεν ειδοποίησε τις αρχές και δεν έδειξε καμία διάθεση να σώσει τη γυναίκα. Αντιθέτως, επιδόθηκε σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τύλιξε τη σορό σε οκτώ στρώσεις υφάσματος, την απέκρυψε και αργότερα τη μετέφερε στο πατάρι του σπιτιού μαζί με το σφυρί που φέρεται να χρησιμοποίησε. «Αυτή είναι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», υποστήριξε, επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις του κατηγορούμενου ήταν οργανωμένες και στοχευμένες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επικοινωνίες που είχε ο κατηγορούμενος με συγγενείς της 32χρονης μετά τη δολοφονία, λέγοντας πως προσπάθησε να καλλιεργήσει την εντύπωση ότι η γυναίκα είχε φύγει οικειοθελώς από το σπίτι. Κατά τον εισαγγελέα, επρόκειτο για μια συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης του περιβάλλοντος της θανούσας και των Αρχών.

Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κατηγορούμενος δεν ενήργησε παρορμητικά, αλλά υλοποίησε μια απόφαση που είχε ήδη ωριμάσει μέσα του. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι η δολοφονία δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης, αλλά η κατάληξη ενός σχεδίου που ο δράστης είχε επεξεργαστεί και έθεσε σε εφαρμογή όταν θεώρησε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή.

