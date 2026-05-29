Στην Αγιά Σοφιά για προσευχή ο Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά, ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα ο Ερντογάν διάβασε στίχους από το Κοράνι και ζήτησε από όλους να προσευχηθούν για τους Παλαιστίνιους. Αμέσως μετά το τέλος της προσευχής ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

Ο Ερντογάν απήγγειλε στίχους από το Κοράνι κατά τη διάρκεια της προσευχής

«Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, και είχαμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία. Η προσέλευση στην Αγία Σοφία ήταν εξαιρετική, υπέροχη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία. Τώρα, με τη θέληση του Θεού, πηγαίνουμε στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίκ. Θα είμαστε εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Κωνσταντινούπολη θα είναι ακόμα πιο όμορφη το βράδυ. Θα το γιορτάσουμε αυτό όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τις προσπάθειές σας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα της γιορτής Ιντ αλ-αντχά. και ότι θα παραστεί στην εκδήλωση «Εορτασμός της Ιντ και της Κατάκτησης: Από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στην κατάκτηση των καρδιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίτς για τον «εορτασμό της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης».

Μετά το τέλος των δηλώσεων πρόσφερε και τουρκικά γλυκά στους δημοσιογράφους καθώς οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν την Ιντ αλ-αντχά. Όταν ένας από τους δημοσιογράφους του έδωσε να δοκιμάσει γλυκό ο Τούρκος πρόεδρος αρνήθηκε καθώς είπε ότι δεν τρώει γλυκά γιατί προσέχει. Ωστόσο ρώτησε τους δημοσιογράφους αν είναι νόστιμα τα γλυκά.

Ομιλία και μεγάλη προβολή της Άλωσης από τα τουρκικά ΜΜΕ

Παράλληλα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκφώνησε ομιλία για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία φιλοξενείται με εκτενή αφιερώματα και σχόλια στα τουρκικά ΜΜΕ.

«Προσεύχομαι ότι ο θεός δεν θα μας βγάλει ποτέ από τον δρόμο του Μωάμεθ του πορθητή», είπε ο Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας περιέγραψε την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως εξής: «Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο μία δοξασμένη νίκη. Δεν είναι μόνο ένα γεγονός το οποίο έκλεισε μία εποχή και ξεκίνησε μία νέα. Την ίδια στιγμή η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης οδήγησε στην πτώση του σκότους. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης παρείχε ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον το οποίο θα διαρκούσε για χιλιάδες χρόνια».

«Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είναι η διαδικασία της ανοικοδόμησης μίας πόλης που είχε πέσει μέσα στους βάλτους στο παρελθόν», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ειδικά για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ο Ερντογάν υπογράμμισε: «Πάντα θα υπάρχει νερό στα ποτάμια και η λαχτάρα για κατάκτηση θα βρίσκεται πάντα στις καρδιές αυτού του έθνους. Αυτή η πατρίδα ανήκει σε εμάς. Επειδή κατακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη το 1453 αυτή είναι μία πηγή υπερηφάνειας για όλους μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν αυτό το γεγονός και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ανεχθούν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και υπάρχουν ακόμη και κάποιοι θυμωμένοι ακόμη μετά από 573 χρόνια και δυστυχώς δεν μπορούν να ξεφορτωθούν τον θυμό τους».

«Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εντός και εκτός της χώρας μας και σε κάθε ευκαιρία μιλούν για την δυσφορία τους και αποκαλύπτουν τη δυσκολία τους», ανέφερε. Προς το τέλος της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε: «Ελπίζω και προσεύχομαι ότι ο θεός θα μας δείξει περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον».

Για παράδειγμα η κρατική ραδιοτηλεόραση στην Τουρκία, το δίκτυο TRT μεταδίδει ότι: Σήμερα πριν από 573 ο Οθωμανός σουλτάνος Μεχμέτ Β΄ πέτυχε αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν γενιές στρατών: κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη — την τότε βυζαντινή πρωτεύουσα. Όμως η κατάκτηση της πόλης, της σημερινής Κωνσταντινούπολης, ήταν κάτι περισσότερο από μια στρατιωτική νίκη. Από τη χρήση γιγαντιαίων κανονιών και υπόγειων σηράγγων μέχρι τη μεταφορά πλοίων μέσω ξηράς, η κατάκτηση του Μεχμέτ έγινε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κατορθώματα της ιστορίας — ένα επίτευγμα εξαιρετικής στρατηγικής και μηχανικής που αναδιαμόρφωσε την περιοχή και την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας». Το δίκτυο στον λογαριασμό του στο Χ αναφέρεται «στην στρατιωτική διάνοια πίσω από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης».

Η Turkiye απειλεί με νέα «άλωση» - «Οι Έλληνες ξύνονται» αναφέρει το πρωτοσέλιδό της

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Turkiye, το οποίο φιλοξενεί φωτογραφία του Μωάμεθ συνοδευόμενη από προκλητικούς υπαινιγμούς σε βάρος της Ελλάδας. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στις εξελίξεις γύρω από το Καστελλόριζο, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στα εξοπλιστικά προγράμματα της Αθήνας αλλά και στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, με χαρακτηριστική τη φράση «οι Έλληνες ξύνονται».

Το ίδιο δημοσίευμα αφήνει σαφείς αιχμές περί «νέας άλωσης», προκαλώντας αντιδράσεις λόγω του ιδιαίτερα επιθετικού ύφους που υιοθετεί μία από τις μεγαλύτερες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας.

