Η Turkiye απειλεί με νέα «άλωση» - «Οι Έλληνες ξύνονται» αναφέρει το πρωτοσέλιδό της

Snapshot Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Turkiye προκάλεσε ένταση με πρωτοσέλιδο που αναφέρεται σε «νέα άλωση» και περιλαμβάνει επιθετικούς υπαινιγμούς προς την Ελλάδα.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν αυξανόμενη ανησυχία για πιθανή επιστροφή σε κλίμα έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά τις πρόσφατες θετικές επαφές μεταξύ των ηγετών.

Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση υποχρεώσεων σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου και επισημαίνει τις ελληνικές πτήσεις στο Καστελλόριζο ως προκλήσεις.

Τουρκικά μέσα προβάλλουν χάρτες με ισχυρισμούς περί αμφισβητούμενης κυριαρχίας σε 152 νησιά και κατηγορούν την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση και παραβίαση διεθνών συνθηκών.

Το νέο κύμα επιθετικής ρητορικής καταγράφεται ενώ Αθήνα και Άγκυρα προσπαθούν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας παρά τις διαφορές τους.

Για μία ακόμα φορά τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία επιλέγουν να δυναμιτίσουν το κλίμα και να παίξουν το παιχνίδι του αλυτρωτισμού και μάλιστα σε μία ημέρα με ιδιαίτερη σημειολογία όπως είναι η 29η Μαΐου, ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, οι φετινές εκδηλώσεις για την Άλωση πραγματοποιούνται σε βαρύ πολιτικό κλίμα, καθώς στην Τουρκία εντείνεται η συζήτηση γύρω από την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Turkiye, το οποίο φιλοξενεί φωτογραφία του Μωάμεθ συνοδευόμενη από προκλητικούς υπαινιγμούς σε βάρος της Ελλάδας. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στις εξελίξεις γύρω από το Καστελλόριζο, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στα εξοπλιστικά προγράμματα της Αθήνας αλλά και στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, με χαρακτηριστική τη φράση «οι Έλληνες ξύνονται».

Το ίδιο δημοσίευμα αφήνει σαφείς αιχμές περί «νέας άλωσης», προκαλώντας αντιδράσεις λόγω του ιδιαίτερα επιθετικού ύφους που υιοθετεί μία από τις μεγαλύτερες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας.

Επιστροφή στο κλίμα έντασης του 2023

Την ίδια ώρα, το CNN Turk κάνει λόγο για αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με ενδεχόμενη επιστροφή στο κλίμα έντασης που επικρατούσε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πριν από το 2023. Το τουρκικό δίκτυο σημειώνει ότι, παρά τη «θετική ατζέντα» που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μετά τις επαφές Μητσοτάκη – Ερντογάν, οι πρόσφατες κινήσεις της Αθήνας προκαλούν δυσαρέσκεια στην Άγκυρα.

Στο σχετικό ρεπορτάζ προβάλλονται και δηλώσεις του καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκαζί, Σινάν Ντεμιρτούρκ, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου, επαναλαμβάνοντας πάγιες τουρκικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Παράλληλα, τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα επανέφεραν τους τελευταίους ισχυρισμούς περί «προκλήσεων» στο Καστελλόριζο, με αφορμή πτήσεις ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή. Το TVNET υποστήριξε ότι η Αθήνα επιχειρεί να αυξήσει την ένταση, ενώ συνέδεσε το νησί με τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στα ίδια ρεπορτάζ επαναλαμβάνεται η τουρκική ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας», με αναφορές ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Συνεχίζουν να εφευρίσκουν χάρτες

Παράλληλα, τουρκικά μέσα επανέφεραν και χάρτες με ισχυρισμούς περί «αμφισβητούμενης κυριαρχίας» ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Σε τηλεοπτικές εκπομπές και αναλύσεις γίνεται λόγος για «152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες» των οποίων η κυριαρχία – σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς – παραμένει αδιευκρίνιστη.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για στρατιωτικοποίηση νησιών όπως η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κως, η Αστυπάλαια και η Νίσυρος, με τα τουρκικά μέσα να κατηγορούν την Ελλάδα ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες.

Το νέο κύμα επιθετικής ρητορικής στα τουρκικά ΜΜΕ καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, παρά τις διαρκείς διαφωνίες σε ζητήματα κυριαρχίας και θαλάσσιων ζωνών.

