Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος

Snapshot Ο νέος τουρκικός νόμος προβλέπει την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με εύρος έως 200 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Η νομοθετική πρωτοβουλία δίνει στον Πρόεδρο Ερντογάν την εξουσία να ορίσει θαλάσσιες ζώνες, ασκώντας έλεγχο σε δραστηριότητες όπως αλιεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις.

Η κίνηση αυτή δεν βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η Τουρκία απορρίπτει τα ελληνικά και κυπριακά δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες που απορρέουν από τα νησιά, υποστηρίζοντας ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές.

Η νομοθεσία προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και τη Νότια Κύπρο και ενδέχεται να κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή.

Τουρκική ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέος θρυλούμενος νόμος για την για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Bloomberg.



Mε αφορμή το δημοσίευμα αυτό, τον παρακάτω χάρτη παρουσίασε η τουρκική εφημερίδα Sözcü σημειώνοντας ότι: Η Άγκυρα ετοιμάζεται να νομιμοποιήσει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, δίνοντας στον Πρόεδρο Ερντογάν την εξουσία να ανακηρύξει μια οικονομική ζώνη που εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια. Αυτή η κίνηση, που αποσκοπεί στην προστασία των ενεργειακών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία και έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα και τη Νότια Κύπρο.

Με άλλα λόγια αν υπάρξει τέτοιο νομοθέτημα η Τουρκία θα έχει στα χέρια της την πρωτοβουλία στην οικονομική δραστηριότητα όλης της περιοχής.

Πολλά είναι πάντως τα τουρκικά δημοσιεύματα που εστιάζουν στις αντιδράσεις στην Ελλάδα για τον νέο αυτό νόμο μιλώντας μάλιστα και για πανικό της Αθήνας.

Τι ανέφερε το Bloomberg

Το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να παραχωρήσει την εξουσία στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να κηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, όπως μετέδωσε χθες το Bloomberg.

Φαίνεται πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μετά την επιβεβαίωση των πηροφοριών από τη γείτονα χώρα πως η τουρκική κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοθετική πρωτοβουλία για τις θαλάσσιες ζώνες για τη λεγόμενη «Mavi Vatan» («Γαλάζια Πατρίδα»).

Σημειώνεται πως μια τέτοια κίνηση δεν θα εδράζεται σε κανένα κανόνα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, καθώς η Τουρκίας δεν έχει επικυρώσει την UNCLOS.

Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση που θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα στην αλιεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα, ακόμη και σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου κράτη-μέλη της ΕΕ όπως η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα του διεθνούς οικονομικού πρακτορείου.

Χάρτης του Bloomberg αποτυπώνει τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του τουρκολιβυκού μνημονίου, των συμφωνιών Ελλάδας-Αιγύπτου και των διεκδικήσεων γύρω από την Κύπρο και το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το διεθνές οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων, η κίνηση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση προς τις ελληνικές και κυπριακές διεκδικήσεις στις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στο να καταδείξει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραγκωνιστεί στις εξελίξεις της περιοχής.

Επισημαίνεται πως η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία δίνει στα παράκτια κράτη το δικαίωμα να ορίζουν ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια, υπό την προϋπόθεση διμερών συμφωνιών σε περιπτώσεις επικαλυπτόμενων διεκδικήσεων.

Μάλιστα, η Άγκυρα απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές, θυμίζει το πρακτορείο.

