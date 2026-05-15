Bloomberg: Η Τουρκία προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

Το δημοσίευμα αυτό έρχεται μία ημέρα μετά την επιχειρούμενη προσπάθειας της Τουρκίας να νομοθετήσει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας 

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να παραχωρήσει την εξουσία στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να κηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Φαίνεται πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μετά την επιβεβαίωση των πηροφοριών από τη γείτονα χώρα πως η τουρκική κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοθετική πρωτοβουλία για τις θαλάσσιες ζώνες για τη λεγόμενη «Mavi Vatan» («Γαλάζια Πατρίδα»).

Σημειώνεται πως μια τέτοια κίνηση δεν θα εδράζεται σε κανένα κανόνα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, καθώς η Τουρκίας δεν έχει επικυρώσει την UNCLOS.

Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση που θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα στην αλιεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα, ακόμη και σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου κράτη-μέλη της ΕΕ όπως η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα του διεθνούς οικονομικού πρακτορείου.

Χάρτης του Bloomberg αποτυπώνει τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του τουρκολιβυκού μνημονίου, των συμφωνιών Ελλάδας-Αιγύπτου και των διεκδικήσεων γύρω από την Κύπρο και το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα.

bloomberg.jpg

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το διεθνές οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων, η κίνηση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση προς τις ελληνικές και κυπριακές διεκδικήσεις στις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στο να καταδείξει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραγκωνιστεί στις εξελίξεις της περιοχής.

Επισημαίνεται πως η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία δίνει στα παράκτια κράτη το δικαίωμα να ορίζουν ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια, υπό την προϋπόθεση διμερών συμφωνιών σε περιπτώσεις επικαλυπτόμενων διεκδικήσεων.

Μάλιστα, η Άγκυρα απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές, θυμίζει το πρακτορείο.

