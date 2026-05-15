Τουρκικά παρατράγουδα για το ζεϊμπέκικο: Διεκδικούν την αποκλειστικότητα του χορού

Snapshot Η Τουρκία αντιδρά προκλητικά στην εκδήλωση ζεϊμπέκικου στη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας τον χορό πολιτιστική κληρονομιά της που υφαρπάζεται από την Ελλάδα.

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται από την Alzheimer Hellas και τον Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer.

Η Τουρκία προγραμματίζει ανταπάντηση με ρεκόρ Γκίνες 5.000 χορευτών και φεστιβάλ 2.000 χορευτών στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας την κυριαρχία της στον χώρο των λαϊκών χορών.

Το ζεϊμπέκικο είναι ένας μοναχικός, αυτοσχεδιαστικός χορός με ρίζες στους Ζεϊμπέκους της Μικράς Ασίας και πιθανές αρχαιοελληνικές επιρροές.

Ο χορός ζεϊμπέκικο συνδέθηκε με το ρεμπέτικο και θεωρείται έκφραση εσωτερικής αναζήτησης και συναισθηματικής έκφρασης.

Νέα προκλητική αντίδραση από την Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή το ζεϊμπέκικο χορό.

Η νέα αυτή αντίδραση προστίθεται σε μια μακρά λίστα τουρκικών διεκδικήσεων που περιλαμβάνουν από το γιαούρτι, τον μπακλαβά, τον καφέ, το ντολμά και τον γύρο, έως την πατσά.

Όσον αφορά το ζεϊμπέκικο η ανακοίνωση για μαζική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με στόχο ρεκόρ Γκίνες έχει εξοργίσει την Άγκυρα, η οποία σπεύδει να απαντήσει με επίδειξη δύναμης και ανοιχτές απειλές για «αντεπίθεση» στον χώρο του πολιτισμού.

Η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να «πλημμυρίσει» από χορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, σε μία προσπάθεια να καταρριφθεί το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Την εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ). Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, προάγεται η συμμετοχή, η κίνηση και η ψυχική ευεξία, ενώ αναδεικνύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες το κατέχει η Κύπρος εκεί όπου 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρίψει. Άλλωστε, όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας χορευτής καθώς η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμημάτων χορού της Alzheimer Ελλάς.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Χορών, Σονέρ Σατί, μίλησε με σκληρή γλώσσα στη Milliyet, κατηγορώντας την Ελλάδα ευθέως για υφαρπαγή πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η άλλη πλευρά προσπαθεί να αλλοιώσει τον πολιτισμό και την τέχνη, όπως κάνει με όλα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ακόμα και ότι η Ελλάδα είχε ήδη επιχειρήσει στο παρελθόν να οικειοποιηθεί και τον ποντιακό χορό.

Η τουρκική απάντηση έχει ήδη σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια. Στις 28 Ιουνίου, 5.000 χορευτές με παραδοσιακές στολές θα διεκδικήσουν ρεκόρ Γκίνες υπό το σύνθημα «Ο Χόρος είναι δικός μας», ενώ στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kültür Yolu στην Άγκυρα προγραμματίζεται επίδειξη 2.000 χορευτών. «Θα είναι μια προσπάθεια ρεκόρ Γκίνες που δεν θα μπορεί να επαναληφθεί», τόνισε ο Σατί, επικαλούμενος τους 10.000 εκπαιδευτές και τα εκατομμύρια αθλητές λαϊκών χορών που διαθέτει η Τουρκία από 8 έως 75 ετών.

Ζεϊμπέκικο: Η προέλευση του εμβληματικού χορού

Το ζεϊμπέκικο είναι ένας μοναχικός, αυτοσχεδιαστικός χορός που πήρε το όνομά του από τους Ζεϊμπέκους, τον εξισλαμισμένο ελληνικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας, κυρίως της Προύσας, του Αϊδινίου και της Ερυθραίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν και ως «ιππότες των ορέων».

Η λέξη «Ζεϊμπέκος» παράγεται, σύμφωνα με ειδικούς όπως ο λαογράφος Θάνος Βελλούδιος και ο μουσικολόγος Σίμων Καρράς, από τη φρυγική ρίζα «Ζευς» και τη λέξη «βέκος», που σημαίνει ψωμί, συμβολίζοντας έτσι την ψυχοσωματική ολοκλήρωση του χορευτή.

Χορεύεται σε ρυθμό εννιά ογδόων και ορισμένες θεωρίες ανιχνεύουν τις ρίζες του στην αρχαιοελληνική παράδοση, με αναφορές στον ρυθμό που απαντάται στις ωδές της Σαπφούς, ενώ η σύνδεσή του με το ρεμπέτικο τον καθιέρωσε ως χορό εσωτερικής αναζήτησης και συναισθηματικής έκφρασης.