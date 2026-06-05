Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκαν τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα μέσα σε όχημα

Snapshot Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο όχημα κοντά στο κοινοβούλιο της πολιτείας Γκερέρο, Μεξικό.

Τα πτώματα ήταν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες στο όχημα που βρέθηκε στην Τσιλπανσίνγκο.

Η πολιτεία Γκερέρο αποτελεί πεδίο βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα στα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Πρόσφατα, αυτοχθόνες κοινότητες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εδάφη λόγω βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδίδονται στο καρτέλ Λος Αρδίγιος. Snapshot powered by AI

Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν την Πέμπτη από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταλειφθεί στα περίχωρα του κοινοβουλίου της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, στην Τσιλπανσίνγκο.

Η Γκερέρο, διεθνώς γνωστή καθώς σε αυτή βρίσκεται η λουτρόπολη Ακαπούλκο, παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στο όχημα που είχε εγκαταλειφθεί πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

Σε αυτή την παραθαλάσσια πολιτεία στο νότιο Μεξικό συγκρούονται κυρίως τα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος.

Πριν από δυο εβδομάδες, κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πατρογονικά εδάφη της εξαιτίας βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στο καρτέλ Λος Αρδίγιος.