Σάρον Στόουν: «Χρειάστηκε να κάνω μαστεκτομή και ο σύζυγός μου το χαρακτήρισε "γελοίο"»

Για την δύσκολη δοκιμασία με την υγεία της που έφερε το τέλος στον γάμο της με τον Phil Bronstein, μίλησε σε συνέντευξή της στο podcast «The Person Who Believed In Me» η Χολιγουντιανή σταρ

Ανθή Κουρεντζή

Σάρον Στόουν: «Χρειάστηκε να κάνω μαστεκτομή και ο σύζυγός μου το χαρακτήρισε "γελοίο"»

Η Σάρον Στόουν / AP

LIFESTYLE
4'
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Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι η στάση του δεύτερου συζύγου της κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής περιπέτειας με την υγεία της ήταν ένας από τους λόγους που την οδήγησαν να δώσει τέλος στον γάμο τους.

Μιλώντας στο podcast «The Person Who Believed In Me» του δημοσιογράφου David Begnaud, η πρωταγωνίστρια του «Basic Instinct» θυμήθηκε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι γιατροί εντόπισαν όγκους στο στήθος της.

«Ένας από αυτούς ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, ένας γιατρός επισκέφθηκε το σπίτι της και της εξήγησε ότι η κατάσταση φαινόταν ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σάρον Στόουν

Η Σάρον Στόουν / AP

«Μου είπε: “Πιστεύουμε ότι πρέπει να υποβληθείτε σε διπλή μαστεκτομή. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Όταν οι όγκοι έχουν επεκταθεί τόσο πολύ, συνήθως γνωρίζουμε πριν από την επέμβαση ότι πρόκειται για καρκίνο”», θυμήθηκε.

Η Στόουν, ωστόσο, ήταν πεπεισμένη ότι οι όγκοι ήταν καλοήθεις: «Του είπα: “Δεν έχω καρκίνο”. Και εκείνος απάντησε: “Δεν είστε εσείς που θα το αποφασίσετε αυτό”. Του είπα: “Κάνετε λάθος. Εγώ θα το αποφασίσω. Και αποφασίζω ότι δεν έχω καρκίνο”».

Παρά τη βεβαιότητά της, η ηθοποιός αποφάσισε τελικά να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση, θέλοντας να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

STONE

Η Σάρον Στόουν / AP

Όπως εξήγησε, εκείνο που τη σημάδεψε περισσότερο ήταν η αντίδραση του τότε συζύγου της όταν ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Ο σύζυγός μου είπε: “Αυτό είναι γελοίο” και σηκώθηκε κι έφυγε από το δωμάτιο», θυμήθηκε η Στόουν, περιγράφοντας μια στιγμή που, όπως άφησε να εννοηθεί, επηρέασε βαθιά τη σχέση τους και συνέβαλε στην απόφασή της να βάλει τέλος στον γάμο τους.

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή της, η Σάρον Στόουν διευκρίνισε ότι η οργή του τότε συζύγου της δεν αφορούσε το ενδεχόμενο να κινδυνεύει η ζωή της, αλλά την πιθανότητα να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.

Sharon Stone

Η Σάρον Στόουν / AP

Όταν ο παρουσιαστής Ντέιβιντ Μπεγκνό τη ρώτησε ποιο ακριβώς σημείο θεωρούσε «γελοίο» ο σύζυγός της, η ηθοποιός απάντησε: «Το ότι θα έκανα διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε ρωτώντας αν ο σύζυγός της ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να χάσει τη ζωή της από καρκίνο. «Όχι, όχι», απάντησε κατηγορηματικά η Στόουν.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός παρενέβη τότε υπερασπιζόμενος την απόφασή της. «Του είπε: “Αν είχα περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, σήμερα θα είχαμε περισσότερες γυναίκες ζωντανές. Πρέπει να καθίσετε κάτω”».

Η ηθοποιός θυμάται ότι ξεκαθάρισε και η ίδια τη θέση της: «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις για το σώμα μου, όχι εσύ».

Η Στόουν υποστήριξε ότι εκείνη η στιγμή σηματοδότησε ουσιαστικά το τέλος του γάμου τους.

«Εκεί τελείωσε ο γάμος. Αυτό ήταν. Είχε τελειώσει μαζί μου από εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, δεν χρειάστηκαν περαιτέρω συγκρούσεις για να καταλάβει ότι η σχέση τους είχε φτάσει στο τέλος της.

«Τελείωσε μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Το καταλάβαινες. Είχε τελειώσει. Πίστευε ότι ήμουν γελοία. Ότι ήμουν ανόητη. Ότι έπαιρνα πάρα πολλές αποφάσεις μόνη μου», ανέφερε.

Αν και η Στόουν δεν κατονόμασε τον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον Phil Bronstein, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1998 έως το 2004.

Το 2021, η πρωταγωνίστρια του Catwoman αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την αφαίρεση των όγκων, ο χειρουργός φέρεται να τοποθέτησε μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους χωρίς τη δική της συγκατάθεση.

Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι όταν ξύπνησε από το χειρουργείο διαπίστωσε πως το στήθος της είχε διαφορετικό μέγεθος από αυτό που είχε συμφωνηθεί πριν από την επέμβαση, γεγονός που, όπως είχε πει, την άφησε σοκαρισμένη.

Οι αποκαλύψεις της Στόουν έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά προσωπικών εξομολογήσεων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις σοβαρές δοκιμασίες που αντιμετώπισε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην υγεία της.

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