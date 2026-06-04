Συγκλονίζει η Σάρον Στόοουν για την σωματική επίθεση που δέχθηκε μέσα στο σπίτι της

Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι πριν από μερικά χρόνια έπεσε θύμα επίθεσης από άγνωστο δράστη μέσα στο σπίτι της.

«Με χτύπησαν από πίσω», δήλωσε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στο επεισόδιο της Δευτέρας του podcast «The Person Who Believed in Me», που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος του CBS, David Begnaud.

«Από κάποιο άτομο;» τη ρώτησε ο παρουσιαστής, με τη Στόουν να απαντά: «Πιστεύω πως ναι».

Η 68χρονη σταρ ανέφερε ότι δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση, καθώς, όπως είπε, ανέκτησε τις αισθήσεις της αργότερα, όταν βρέθηκε αναίσθητη στο πάτωμα.

«Ξύπνησα αναίσθητη στο πάτωμα», περιέγραψε, εξηγώντας ότι το περιστατικό έχει μείνει θολό στη μνήμη της λόγω της απώλειας συνείδησης που υπέστη μετά το χτύπημα.

Η Σάρον Στόουν περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα αντίκρισε όταν συνήλθε μετά την επίθεση.

«Οι δύο καναπέδες είχαν μετακινηθεί στο πλάι. Το τραπεζάκι του σαλονιού ήταν αναποδογυρισμένο και όλα όσα βρίσκονταν πάνω του ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα», θυμήθηκε. «Δεν είχα ιδέα πώς βρέθηκα εκεί».

Η πρωταγωνίστρια του Basic Instinct αποκάλυψε ότι περίπου δέκα χρόνια αργότερα επισκέφθηκε μια εξειδικευμένη κλινική αυχένα και σπονδυλικής στήλης στη Marina del Rey της Καλιφόρνιας, καθώς υπέφερε από έντονους πόνους στον αυχένα και στους ώμους.

Όπως εξήγησε, οι γιατροί σχεδίαζαν να της κάνουν ενέσεις για αυτό που θεωρούσαν αρθρίτιδα. Ωστόσο, αφού υποβλήθηκε σε σειρά ακτινογραφιών στον θώρακα, τον αυχένα, τους ώμους και τη σπονδυλική στήλη, ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο και της ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη θεραπεία.

Τότε, όπως είπε η ίδια, έμαθε ότι ο θωρακικός της κλωβός είχε υποστεί κατάγματα, τα οποία είχαν επουλωθεί με την πάροδο του χρόνου αφήνοντας ουλές.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο γιατρός της είπε: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεχθήκατε επίθεση και ότι αυτό που σας συνέβη συνιστά κακούργημα. Πρέπει να το αναφέρουμε στην αστυνομία και στις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να το καταγγείλετε κι εσείς».

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη Στόουν. Όπως ανέφερε, υπέστη κρίση πανικού, παρότι βρισκόταν υπό την επίδραση προποφόλης, φαρμάκου που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Η Σάρον Στόουν / AP

Τελικά, οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατάφεραν να την ηρεμήσουν. «Με βοήθησαν να ανατρέξω στο περιστατικό και να καταλάβω τι ακριβώς μου είχε συμβεί», δήλωσε η ηθοποιός.

Όταν ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Μπεγκνό τη ρώτησε ποιος ήταν ο άνθρωπος που της επιτέθηκε, η Σάρον Στόουν απέφυγε να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

«Δεν πρόκειται να το πω δημόσια, αλλά θα πω ότι κάναμε καταγγελία και ακολουθήσαμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε τη δυνατότητα να ασκήσει δίωξη εναντίον του φερόμενου δράστη, ωστόσο επέλεξε να μην προχωρήσει.

«Είχα την ευκαιρία να καταθέσω μήνυση, αλλά επειδή είχαν περάσει δέκα χρόνια και επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο, αποφάσισα να μην το κάνω», εξήγησε.

Η Σάρον Στόουν / AP

Η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε πως είναι «αρκετά βέβαιη» για την ταυτότητα του ατόμου που της επιτέθηκε, ωστόσο δεν μετανιώνει που δεν τον κατονόμασε δημόσια. Όπως σημείωσε, μια δικαστική διαμάχη έπειτα από μία δεκαετία θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Όταν ο Μπεγκνό τη ρώτησε αν το περιστατικό σχετιζόταν με ενδοοικογενειακή βία, η Στόουν απάντησε λακωνικά: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω».

Η Στόουν έχει παντρευτεί στο παρελθόν τον τηλεοπτικό παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπεργκ, με τον οποίο ήταν μαζί από το 1984 έως το 1990, καθώς και τον δημοσιογράφο και εκδότη Φιλ Μπρόνσταϊν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1998 έως το 2004.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 είχε επίσης αρραβωνιαστεί τον τηλεοπτικό παραγωγό Γουίλιαμ Τζ. ΜακΝτόναλντ και τον βοηθό σκηνοθέτη Μπομπ Βάγκνερ.

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