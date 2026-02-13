Κρίση πανικού για τη Σάρον Στόουν στον Χορό της Όπερας της Βιέννης

Αναστάτωση επικράτησε στον ετήσιο Χορός της Όπερας της Βιέννης, όταν η καλεσμένη Αμερικανίδα σταρ, Σάρον Στόουν, πιθανότατα συναισθηματικά φορτισμένη, ξέσπασε σε κλάματα και αναγκάστηκε να καταφύγει στη σουίτα του ξενοδοχείου Hotel Sache όπου διαμένει, για να ηρεμήσει πριν επιστρέψει κτήριο της Κρατικής Όπερας.

Σύμφωνα με μάρτυρες, λέγεται ότι υπέστη κρίση πανικού. Καλεσμένοι και ομάδες κάμερας τη στρίμωξαν! Συνολικά 5000 καλεσμένοι βρίσκονται στο Opera Ball.

Λίγο μετά την άφιξή της, η ηθοποιός έδωσε για πρώτη φορά μια ολοένα και πιο περίεργη συνέντευξη στο ORF. Aρχικά ενθουσιάστηκε με το γεγονός ότι «οι αστυνομικοί είναι τόσο έξυπνοι» - είναι «δυνατοί και δυνατοί και εντυπωσιακοί» και νιώθει ασφαλής.

Τότε, εμφανώς συγκινημένη, άρχισε να παραληρεί για μια «θάλασσα κομψότητας» και «πολιτιστικής υπερηφάνειας». Δακρυσμένη μίλησε τελικά για την «αγάπη για τον συνάνθρωπο».

Σύμφωνα με τους οικοδεσπότες της, ήταν τόσο «συγκλονισμένη από την ομορφιά και την κομψότητα των ανθρώπων» που έπρεπε να μεταφερθεί στο κοντινό ξενοδοχείο Sacher. Μαζί με τον οικοδεσπότη Karl Guschlbauer, εμφανίστηκε λίγο αργότερα στο θεωρείο - ακριβώς στην ώρα για τα λαμπερά εγκαίνια.