ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

Άρχισε από την Τρίτη και ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./16.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο δεκαπέντε 15 ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανώτερο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο 20ψήφιος κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Το ΑΣΕΠ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΨΔ:

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

  • ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
    • ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
  • ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών
    • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
    • ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
    • ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
  • ΤΕ Διαιτολογίας
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
    • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
    • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
    • ΤΕ Λογιστικού
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • ΤΕ Εργοθεραπείας
  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)
  • ΤΕ Λογοθεραπείας
  • ΤΕ Μαιευτικής
  • ΤΕ Μηχανικών
    • ΤΕ Ηλεκτρονικών
    • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
    • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
    • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
  • ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

  • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
  • ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
  • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών
  • ΔΕ Οδηγών
  • ΔΕ Πληροφορικής
    • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
  • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
  • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ)
  • ΔΕ Προσωπικού Εστίασης
    • ΔΕ Μαγείρων
  • ΔΕ Τεχνικού
    • ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
    • ΔΕ Δομικών Έργων
    • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
    • ΔΕ Ηλεκτρονικών
    • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
    • ΔΕ Θερμαστών
    • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
    • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
    • ΔΕ Υδραυλικών
    • ΔΕ Ψυκτικών
  • ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

