Ο αντικυκλώνας έφερε την άνοιξη – Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ο αντικυκλώνας έφερε την άνοιξη – Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά όπου πιθανώς θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι τοπικές συννεφιές οι οποίες θα συνοδεύονται από αφρικανική σκόνη.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποιες διάσπαρτες βροχές στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της ηπειρώτικης χώρας, ενώ από το Σάββατο ο καιρός και πάλι θα βελτιωθεί.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι τις 12 Μαρτίου, δεν αναμένονται κάποια αξιόλογα καιρικά φαινόμενα καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «πάμε σε αντικυκλώνες συνθήκες», οι οποίες θα δίνουν χώρα στις «κατεβασιές κρύου αέρα», κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα υπάρχει η τάση μετά τις 8 Μαρτίου, αυτές οι κατεβασιές να γίνουν πιο κρύες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 4 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στα βόρεια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Εύβοια και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια νησιωτική χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

