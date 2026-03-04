Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών
Πού εντοπίζονται προβλήματα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Καθυστερήσεις σημειώνονται στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (04/03).
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι το ρεύμα του Κηφισού προς τη Μεταμόρφωση, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και η Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex
07:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους
07:42 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου
11:03 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ