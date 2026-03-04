Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι το ρεύμα του Κηφισού προς τη Μεταμόρφωση, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και η Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (04/03).

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας