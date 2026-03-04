Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

Πού εντοπίζονται προβλήματα

Newsbomb

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθυστερήσεις σημειώνονται στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (04/03).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι το ρεύμα του Κηφισού προς τη Μεταμόρφωση, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και η Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι.

4-3.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ» - Οι επιπτώσεις για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για εκτίναξη στην τιμή της βενζίνης - Πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής: Σύντομα θα ξεπεράσουμε το 1,80€ ανά λίτρο

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες - Αναλυτικά παραδείγματα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στο Ιράν

07:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άδεια αποχώρησης μη απαραίτητου προσωπικού από την Κύπρο λόγω «κινδύνων για την ασφάλεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Η στρατηγική της «ελεγχόμενης κατάρρευσης» - Γιατί χτυπούν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις πολιτοφυλακές ενώ δεν στοχεύουν τον στρατό

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για την κορυφή ο ΠΑΟΚ, για την τετράδα ο Παναθηναϊκός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 61χρονου Φώτη σε τροχαίο – «Κουράστηκα....», έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση πριν το μοιραίο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ