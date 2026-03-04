Κύπρος: Εφαρμογή safeCY για εντοπισμός του πλησιέστερου καταφυγίου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο με τους πολίτες να έχουν τρομοκρατηθεί από το ιρανικό χτύπημα με drone στο Ακρωτήρι.

Δύο 24ωρα μετά την τελευταία απειλή στις βρετανικές βάσεις, οι σειρήνες του πολέμου έχουν σταματήσει να ηχούν και οι κάτοικοι στην Λεμεσό και στις άλλες πόλεις προσπαθούν να επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους.

Στο χωριό Ακρωτήρι, που βρίσκεται δίπλα στη βρετανική βάση, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν αποχωρήσει, ενώ όσοι παραμένουν περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και διατηρούν βασικά είδη ανάγκης στα οχήματά τους, σε περίπτωση αιφνίδιας απομάκρυνσης.

Οδηγίες για σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Αστυνομία και Πολιτική Άμυνα έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες για προετοιμασία σακιδίου έκτακτης ανάγκης με νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, φαρμακείο, ραδιόφωνο, φακό, ρούχα, είδη υγιεινής και μετρητά.

Σημειώνεται πως στην Κύπρο λειτουργούν περίπου 2.500 καταφύγια, κυρίως σε υπόγειους ή διαμορφωμένους χώρους ιδιωτικών κατοικιών, όπου οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν προστασία. Μέσω της εφαρμογής safeCY, οι κάτοικοι μπορούν να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο.

Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία μόλις πριν από λίγους μήνες, το καλοκαίρι του 2025 και είναι διαθέσιμη για συσκευές Android μέσω PlayStore και iOS μέσω AppStore, σε Ελληνικά και Αγγλικά.