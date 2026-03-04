Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

To Axios αποκαλύπτει τη στιγμή που «κλείδωσε» το χτύπημα Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν. Ήταν ένα τηλεφώνημα που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

Φωτ. Αρχείου - Χειραψία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κατά τη συνάντησή τους στο Mar-a-Lago, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Axios αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από την επίθεση στο Ιράν, που ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Τραμπ με μια εκπληκτική πληροφορία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του επρόκειτο να συναντηθούν σε ένα μέρος στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου. Θα μπορούσαν όλοι να σκοτωθούν σε μια μόνο καταστροφική αεροπορική επιδρομή , είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Η τηλεφωνική κλήση της 23ης Φεβρουαρίου, η οποία κρατήθηκε από την Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου και δεν είχε αναφερθεί μέχρι τώρα, ήταν μια καθοριστική στιγμή που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν . Ουσιαστικά απαντά στο ερώτημα που θέτει η παγκόσμια κοινή γνώμη από το Σάββατο μέχρι σήμερα: γιατί τώρα; Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός κύκλος του ήταν στόχοι που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να χάσουν. Ο Τραμπ είχε ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. Αυτό που δεν είχε αποφασίσει ήταν το πότε, μέχρι που τηλεφώνησε ο Νετανιάχου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία της 23ης Φεβρουαρίου ήταν μέρος μηνών εντατικού συντονισμού μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές στους δύο μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν μια εβδομάδα νωρίτερα από το Σάββατο, αλλά ανέβαλαν για λόγους πληροφοριών και επιχειρησιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της κακοκαιρίας.

axios.jpg

Ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που διεξήχθη κατόπιν εντολής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που συγκέντρωσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν καθώς ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι σκεφτόταν να προχωρήσει, αλλά προηγήθηκε η ομιλία του προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους το επόμενο βράδυ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ πήρε μια «σκόπιμη απόφαση» να μην επικεντρωθεί υπερβολικά στο Ιράν, ώστε να μην τρομάξει τον αγιατολάχ και τον οδηγήσει στην παρανομία πριν εκτελεστεί η επίθεση. Μέχρι την Πέμπτη , η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν όλοι μαζί και ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», δήλωσε μια πηγή.

Την ίδια ημέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους και κατέληξαν σε μια ξεκάθαρη ετυμηγορία: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά. «Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν τη συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένοι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Τραμπ ήταν πλέον πεπεισμένος για δύο πράγματα: οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και η διπλωματία νεκρή. Την Παρασκευή στις 3:38 μ.μ (τοπική ώρα), έδωσε την τελική εντολή. Έντεκα ώρες αργότερα, βόμβες έπεσαν στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε ξεκινήσει.

Donald Trump,Benjamin Netanyahu

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του από τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Alex Brandon

Ο Τραμπ έβλεπε τον Νετανιάχου ως στενό συνεργάτη και ήταν πραγματικά ανοιχτός στις συμβουλές του για το Ιράν, αλλά ήταν επίσης αποφασισμένος να εξαντλήσει πρώτα τη διπλωματία. «Η μία πλευρά διαπραγματευόταν και η άλλη έκανε κοινό στρατιωτικό σχεδιασμό» με το Ισραήλ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Αξιολογούσε και τα δύο πράγματα συνεχώς», αναφέρει το Axios.

«Ο Τραμπ ήθελε να χτυπήσει νωρίτερα στις αρχές Ιανουαρίου. Ήταν ο Μπίμπι που ζήτησε την αναβολή», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι ο χρόνος ήταν «πλήρως συντονισμένος» με «την κατανόηση ότι θα πραγματοποιηθεί από κοινού». Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε χτύπημα στo τέλoς Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου, δίνοντας στην κυβέρνηση χρόνο να χτίσει δημόσια υποστήριξη. Ο Νετανιάχου πίεσε για να κινηθεί πιο γρήγορα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

APTOPIX Iran US Israel

Iρανική σημαία ανάμεσα στα ερείπια ενός αστυνομικού τμήματος που χτυπήθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026.

AP

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου άρχισε να «αναστατώνει» και να προειδοποιεί ότι οι ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης που βρίσκονταν σε ασφαλή σπίτια κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς. Το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα κατέλαβε ακόμη και την κυβέρνηση εξ'απήνης: Αντί να ξοδέψει εβδομάδες για να υποστηρίξει δημόσια την ανάγκη για πόλεμο, ο Λευκός Οίκος βρέθηκε να δικαιολογεί τις επιθέσεις αφού είχαν ήδη πέσει οι βόμβες. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους την Τρίτη γιατί δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα».

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας της 23ης Φεβρουαρίου, ενώ αρνήθηκε επίσης ότι ο Νετανιάχου «αναστάτωσε» ή ότι έθεσε ποτέ την απειλή προς τους ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης ως λόγο για επιτάχυνση.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συνεργαστήκαμε στενότερα από ποτέ με τους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το Ιράν και συμφωνούμε απόλυτα για τον κίνδυνο που θέτει το Ιράν για το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ελεύθερο κόσμο», δήλωσε στο Axios. «Όποιος γνωρίζει τον Πρόεδρο Τραμπ καταλαβαίνει ότι είναι ένας ισχυρός ηγέτης που δεν μπορεί να καθοδηγηθεί», δήλωσε ο πρέσβης. Ο Λευκός Οίκος δεν αμφισβήτησε το ρεπορτάζ του Axios και επισήμανε τα δημόσια σχόλια του Τραμπ και του Ρούμπιο την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ» - Οι επιπτώσεις για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για εκτίναξη στην τιμή της βενζίνης - Πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής: Σύντομα θα ξεπεράσουμε το 1,80€ ανά λίτρο

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες - Αναλυτικά παραδείγματα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στο Ιράν

07:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άδεια αποχώρησης μη απαραίτητου προσωπικού από την Κύπρο λόγω «κινδύνων για την ασφάλεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Η στρατηγική της «ελεγχόμενης κατάρρευσης» - Γιατί χτυπούν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις πολιτοφυλακές ενώ δεν στοχεύουν τον στρατό

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για την κορυφή ο ΠΑΟΚ, για την τετράδα ο Παναθηναϊκός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 61χρονου Φώτη σε τροχαίο – «Κουράστηκα....», έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση πριν το μοιραίο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ