Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

Το Axios αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από την επίθεση στο Ιράν, που ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Τραμπ με μια εκπληκτική πληροφορία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του επρόκειτο να συναντηθούν σε ένα μέρος στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου. Θα μπορούσαν όλοι να σκοτωθούν σε μια μόνο καταστροφική αεροπορική επιδρομή , είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Η τηλεφωνική κλήση της 23ης Φεβρουαρίου, η οποία κρατήθηκε από την Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου και δεν είχε αναφερθεί μέχρι τώρα, ήταν μια καθοριστική στιγμή που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν . Ουσιαστικά απαντά στο ερώτημα που θέτει η παγκόσμια κοινή γνώμη από το Σάββατο μέχρι σήμερα: γιατί τώρα; Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός κύκλος του ήταν στόχοι που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να χάσουν. Ο Τραμπ είχε ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. Αυτό που δεν είχε αποφασίσει ήταν το πότε, μέχρι που τηλεφώνησε ο Νετανιάχου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία της 23ης Φεβρουαρίου ήταν μέρος μηνών εντατικού συντονισμού μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές στους δύο μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν μια εβδομάδα νωρίτερα από το Σάββατο, αλλά ανέβαλαν για λόγους πληροφοριών και επιχειρησιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της κακοκαιρίας.

Ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που διεξήχθη κατόπιν εντολής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που συγκέντρωσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν καθώς ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι σκεφτόταν να προχωρήσει, αλλά προηγήθηκε η ομιλία του προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους το επόμενο βράδυ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ πήρε μια «σκόπιμη απόφαση» να μην επικεντρωθεί υπερβολικά στο Ιράν, ώστε να μην τρομάξει τον αγιατολάχ και τον οδηγήσει στην παρανομία πριν εκτελεστεί η επίθεση. Μέχρι την Πέμπτη , η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν όλοι μαζί και ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», δήλωσε μια πηγή.

Την ίδια ημέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους και κατέληξαν σε μια ξεκάθαρη ετυμηγορία: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά. «Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν τη συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένοι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Τραμπ ήταν πλέον πεπεισμένος για δύο πράγματα: οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και η διπλωματία νεκρή. Την Παρασκευή στις 3:38 μ.μ (τοπική ώρα), έδωσε την τελική εντολή. Έντεκα ώρες αργότερα, βόμβες έπεσαν στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε ξεκινήσει.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του από τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025. AP/Alex Brandon

Ο Τραμπ έβλεπε τον Νετανιάχου ως στενό συνεργάτη και ήταν πραγματικά ανοιχτός στις συμβουλές του για το Ιράν, αλλά ήταν επίσης αποφασισμένος να εξαντλήσει πρώτα τη διπλωματία. «Η μία πλευρά διαπραγματευόταν και η άλλη έκανε κοινό στρατιωτικό σχεδιασμό» με το Ισραήλ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Αξιολογούσε και τα δύο πράγματα συνεχώς», αναφέρει το Axios.

«Ο Τραμπ ήθελε να χτυπήσει νωρίτερα στις αρχές Ιανουαρίου. Ήταν ο Μπίμπι που ζήτησε την αναβολή», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι ο χρόνος ήταν «πλήρως συντονισμένος» με «την κατανόηση ότι θα πραγματοποιηθεί από κοινού». Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε χτύπημα στo τέλoς Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου, δίνοντας στην κυβέρνηση χρόνο να χτίσει δημόσια υποστήριξη. Ο Νετανιάχου πίεσε για να κινηθεί πιο γρήγορα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Iρανική σημαία ανάμεσα στα ερείπια ενός αστυνομικού τμήματος που χτυπήθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026. AP

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου άρχισε να «αναστατώνει» και να προειδοποιεί ότι οι ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης που βρίσκονταν σε ασφαλή σπίτια κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς. Το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα κατέλαβε ακόμη και την κυβέρνηση εξ'απήνης: Αντί να ξοδέψει εβδομάδες για να υποστηρίξει δημόσια την ανάγκη για πόλεμο, ο Λευκός Οίκος βρέθηκε να δικαιολογεί τις επιθέσεις αφού είχαν ήδη πέσει οι βόμβες. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους την Τρίτη γιατί δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα».

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας της 23ης Φεβρουαρίου, ενώ αρνήθηκε επίσης ότι ο Νετανιάχου «αναστάτωσε» ή ότι έθεσε ποτέ την απειλή προς τους ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης ως λόγο για επιτάχυνση.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συνεργαστήκαμε στενότερα από ποτέ με τους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το Ιράν και συμφωνούμε απόλυτα για τον κίνδυνο που θέτει το Ιράν για το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ελεύθερο κόσμο», δήλωσε στο Axios. «Όποιος γνωρίζει τον Πρόεδρο Τραμπ καταλαβαίνει ότι είναι ένας ισχυρός ηγέτης που δεν μπορεί να καθοδηγηθεί», δήλωσε ο πρέσβης. Ο Λευκός Οίκος δεν αμφισβήτησε το ρεπορτάζ του Axios και επισήμανε τα δημόσια σχόλια του Τραμπ και του Ρούμπιο την Τρίτη.

