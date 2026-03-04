Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex

Του Γιάννη Σκουφή

Σε συνεργασία με την Pokemon, η κορεατική εταιρεία μετατρέπει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη infotainment σε κάτι που θυμίζει κανονικό Pokedex.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα «Pokemon Pikachu Quick Attack» και «Pokémon Ditto World», δύο θέματα που αλλάζουν πλήρως το περιβάλλον του συστήματος και όχι απλώς το φόντο.

Στην περίπτωση του Pikachu, το γνωστό κίτρινο Pokemon εμφανίζεται στα γραφικά οδήγησης, στα μενού και στους χάρτες πλοήγησης, ενώ συνοδεύεται από ειδικά animation κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της διαδρομής.

Το Ditto ακολουθεί πιο ήπια χρωματική παλέτα, αλλά φέρνει μαζί του και άλλα γνώριμα Pokemon, δημιουργώντας μια πιο «χαλαρή» αισθητική στο ταμπλό.

Τα θέματα εφαρμόζονται στις δύο οθόνες 12,3 ιντσών -τόσο στον ψηφιακό πίνακα οργάνων όσο και στο infotainment- και απαιτούν το σύστημα ccNC (connected car Navigation Cockpit).

01 04 02 04 03 04 04 04

Η εν λόγω λειτουργία είναι διαθέσιμη σε μοντέλα της κορεατικής αγοράς όπως τα Hyundai Staria, Hyundai Sonata, Hyundai Palisade, Hyundai Nexo, Hyundai Ioniq 6 και Hyundai Ioniq 9.

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω του BlueLink Store και η τιμή διαμορφώνεται στα 29.900 γουόν, δηλαδή περίπου 21 ευρώ. Το πακέτο συνδέεται μόνιμα με τον λογαριασμό του οδηγού και μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις.

Προς το παρόν, η διάθεση περιορίζεται στη Νότια Κορέα. Αν όμως η ιδέα βρει ανταπόκριση, δεν αποκλείεται να δούμε στο μέλλον περισσότερα ψηφιακά ταμπλό με λιγότερο «εταιρικό» ύφος και περισσότερη φαντασία.