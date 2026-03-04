Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»
Σε επιχειρησιακές θέσεις οι ελληνικές φρεγάτες και τα τέσσερα F-16 που έσπευσαν στην Κύπρο μετά την επίθεση του Ιράν με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγες ώρες μετά την άφιξη των ζευγών F-16 στην Κύπρο, κατέπλευσαν το πρωί της Τετάρτης (4/3) οι δύο φρεγάτες που έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό, «Κίμων» και «Ψαρά».
Οι δύο ελληνικές φρεγάτες έχουν πάρει θέση στα ανοιχτά της Πάφου, την ώρα που από χθες το απόγευμα στο νησί έχουν αποσταλεί από ελληνικής πλευράς δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex
07:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους
07:42 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου
11:03 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ