Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Λίγες ώρες μετά την άφιξη των ζευγών F-16 στην Κύπρο, κατέπλευσαν το πρωί της Τετάρτης (4/3) οι δύο φρεγάτες που έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό, «Κίμων» και «Ψαρά».

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες έχουν πάρει θέση στα ανοιχτά της Πάφου, την ώρα που από χθες το απόγευμα στο νησί έχουν αποσταλεί από ελληνικής πλευράς δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16.