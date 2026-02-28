LIVEBLOG - «Ώρα μηδέν» για το Ιράν - Επίθεση του Ισραήλ με αμερικανική υποστήριξη στην Τεχεράνη

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν, καθώς ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου η επίθεση από το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκρήξεις ακούγονται νωρίς το πρωί στην Τεχεράνη μετά από το κύμα ισραηλινών επιδρομών, καθώς το χτύπημα εκτέλεσε η αεροπορία του Ισραήλ. Ισραηλινή πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν είναι κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12. Αναφέρει επίσης ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σε τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Δείτε live εικόνα από την Τεχεράνη

Διαβάστε επίσης