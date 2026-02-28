Reuters: Αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την κατοικία Χαμενεΐ - Εκτός Τεχεράνης ο ανώτατος ηγέτης

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν προληπτικά πλήγματα στο Ιράν σήμερα το πρωί, με τις εκρήξεις να ακούγονται στην Τεχεράνη καθώς το Ισραήλ τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν την πρώτη έκρηξη κοντά στο γραφείο του Χαμενεΐ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση αργότερα ανέφερε την έκρηξη, χωρίς να αναφέρει την αιτία.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία. Νωρίτερα, το Associated Press ανέφερε ότι μια επίθεση στην πρωτεύουσα έλαβε χώρα κοντά στα γραφεία του Χαμενεΐ.

Οι δρόμοι προς το συγκρότημα κατοικιών του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης είχαν αποκλειστεί από τις αρχές, καθώς σημειώθηκαν και άλλες εκρήξεις σε όλη την πρωτεύουσα. Οι στόχοι της ισραηλινής εκστρατείας περιελάμβαναν τον στρατό του Ιράν, σύμβολα της κυβέρνησης και στόχους των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την επιχείρηση, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Ο 86χρονος Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και μέρες, καθώς οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί. Η επίθεση σημειώνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει έναν τεράστιο στόλο μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην περιοχή σε μια προσπάθεια να πιέσουν το Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη (26/2) ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επειδή ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ έχει τονίσει ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να αποκτήσει τέτοια όπλα.

«Ο θρησκευτικός ηγέτης μιας κοινωνίας δεν μπορεί να λέει ψέματα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην κρατική τηλεόραση στο βόρειο Ιράν, καθώς λάμβανε χώρα στη Γενεύη ο τρίτος γύρος των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Όταν ανακοινώνει ότι δεν θα έχουμε πυρηνικά όπλα, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε. Ακόμα κι αν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μπορώ, λόγω των πεποιθήσεών μου».

Διαβάστε επίσης