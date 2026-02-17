Ιράν: Απειλεί το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ ο Χαμενεΐ - «Πιο επικίνδυνο το όπλο που θα βυθίσει το πλοίο»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα (17/02) για την ανάπτυξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα ανοιχτά της χώρας του ότι «πιο επικίνδυνο από ένα πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας».

⚡️#BREAKING Iran's Supreme Leader to Trump:



'They keep saying we sent an aircraft carrier towards Iran. Well, an aircraft carrier is certainly a dangerous tool, but more dangerous than the aircraft carrier is the weapon that can send this warship to the bottom of the sea' pic.twitter.com/64MWR7DThc — News.Az (@news_az) February 17, 2026

Ο Χαμενεΐ, μιλώντας κάτω από μία επιγραφή που έγραφε «όποιος σας επιτεθεί, ανταποδώστε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε για τον Ντόναλντ Τραμπ:

«Λέει ότι ο στρατός μας είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο. Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο σκληρό χτύπημα που να μην μπορεί να ξανασηκωθεί. (...) Ούτε εσείς θα μπορέσετε να καταστρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία.»

Κρίσιμες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται ενώ σήμερα ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσινγκτον για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με ελάχιστες ωστόσο σαφείς ενδείξεις συμβιβασμού, καθώς η Ουάσινγκτον συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιοχή. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Ομάν, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, μαζί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται ταυτόχρονα για την πιθανότητα επιχειρήσεων που θα διαρκέσουν εβδομάδες εναντίον του Ιράν εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Το Ιράν εν τω μεταξύ ξεκίνησε στρατιωτική άσκηση τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διεθνή πλωτή οδό και διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν απευθύνει έκκληση για διπλωματία για τον τερματισμό της διαμάχης.

Η Ουάσινγκτον έχει επιδιώξει να επεκτείνει το πεδίο των συνομιλιών σε μη πυρηνικά ζητήματα, όπως το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να συζητήσει μόνο τους περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα - με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων - και ότι δεν θα εγκαταλείψει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα συζητήσει το πρόγραμμα πυραύλων της.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη ότι ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να προσπαθήσουν. Ο Αραγκτσί συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, στη Γενεύη για να συζητήσουν τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ και τις τεχνικές πτυχές των επικείμενων συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης