Κυβέρνηση για αισχροκέρδεια στα καύσιμα: «Πρώτα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και μετά βλέπουμε...»

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας επεξεργάζονται από κοινού τα υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης, έπειτα και από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η διασφάλιση της επάρκειας στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. Παρά την αυξημένη προσέλευση πολιτών στα πρατήρια καυσίμων τις τελευταίες ώρες, κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν ότι τα αποθέματα επαρκούν και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ποσοστό που είναι ακόμη μεγαλύτερο στην περίπτωση του φυσικού αερίου.

«Φρένο» στις τιμές της αντλίας

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων βρίσκεται επίσης η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Όπως επισημαίνεται, είναι διαφορετικό ζήτημα η άνοδος των τιμών λόγω διεθνών ανατιμήσεων και διαφορετικό η επιβολή αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων στην αντλία. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι διαθέτει πλήρη εικόνα της αγοράς και είναι έτοιμη να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί η εκμετάλλευση της συγκυρίας από επιτήδειους. Πρακτικά η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επιβολή πλαφόν στα βενζινάδικα.

Αργότερα τα μέτρα στήριξης

Τρίτος άξονας αφορά τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στα νοικοκυριά, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η δημοσιονομική διαχείριση των τελευταίων ετών επιτρέπει σήμερα τη συζήτηση για μέτρα στήριξης, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον δημοσιονομικά περιθώρια, γεγονός που αποδίδεται στη συγκράτηση των δημόσιων οικονομικών τα προηγούμενα χρόνια. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού εκτιμηθεί η έκταση και η ένταση της κρίσης, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να επηρεαστούν περισσότερο χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά στις εστίες έντασης, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία ενδέχεται να επηρεαστούν λιγότερο ή ακόμη και να ωφεληθούν. Ωστόσο, κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. «Το πιο προβλέψιμο πράγμα είναι ότι όλα είναι απρόβλεπτα», λένε χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς να προχωρά σε εκτιμήσεις για τη διάρκεια της σύγκρουσης. Όπως σημειώνεται, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ διατηρείται η ελπίδα για σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης δεν περιορίζονται στις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς ήδη διαφαίνονται ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, στις μεταναστευτικές ροές και στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνουν, μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να έχει βιώσιμο χαρακτήρα και να διασφαλίζει συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας για όλους τους λαούς της περιοχής.

