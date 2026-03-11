Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει πρωτοφανή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει πρωτοφανή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) πρότεινε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, με στόχο τη μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου που έχουν εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, γράφει η Wall Street Journal.

Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές.

Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και η απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα. Η πρόταση θα υιοθετηθεί εάν καμία χώρα δεν έχει αντίρρηση, αλλά οι ενστάσεις ακόμη και μίας χώρας θα μπορούσαν να καθυστερήσουν το σχέδιο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η πρόταση του ΔΟΕ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της τεράστιας αναστάτωσης που προκαλείται από το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ , της στενής πλωτής οδού που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διακινείται μέσω του στενού κάθε μέρα και η απειλή επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια από το Ιράν έχει οδηγήσει τις μεταφορές σε σχεδόν αδιέξοδο.

Οι ιρανικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το στενό είναι το είδος του σεναρίου που οδήγησε τα δυτικά έθνη και τους συμμάχους τους να δημιουργήσουν τον ΔΟΕ το 1974, μετά το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου. Ο οργανισμός, μια λέσχη δυτικών εθνών και των συμμάχων τους, καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για το πόσο αργό πετρέλαιο πρέπει να διατηρούν τα κράτη μέλη στα αποθέματά τους και συντονίζει τις απελευθερώσεις για την προστασία των οικονομιών από την αναταραχή στην αγορά πετρελαίου.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί έως και 40%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια πριν υποχωρήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς οι traders παρακολουθούν στενά τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. Η τιμή του πετρελαίου έκλεισε την Τρίτη κάτω από τα 84 δολάρια, αλλά η τιμή καυσίμων όπως το ντίζελ συνέχισε να εκτοξεύεται.

Οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου κινδυνεύει να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και να προκαλέσει χάος στις αγορές, εκτός από την επιβάρυνση στην αντλία για τους οδηγούς.

Τα μέλη του ΔΟΕ κατέχουν 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια σε δημόσια αποθέματα, συν άλλα 600 εκατομμύρια σε υποχρεωτικά εμπορικά αποθέματα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ . Με πρόχειρο υπολογισμό, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 124 ημέρες απώλειας εφοδιασμού από τον Κόλπο. Οι προηγούμενες αποδεσμεύσεις πετρελαίου πάντως από τα στρατηγικά αποθέματα είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα.

Τα μέλη του ΔΟΕ προέβησαν σε δύο σύντομα διαδοχικές ανακοινώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022. Η κίνηση αυτή αρχικά προκάλεσε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 20%, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν την ανακοινωση ως ένδειξη ότι η πετρελαϊκή κρίση ήταν πιο σοβαρή από ό,τι περίμεναν. Οι αναλυτές λένε ότι οι ανακοινώσεις τελικά βοήθησαν στη μείωση των τιμών.

Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε το 1991, όταν ο τότε Πρόεδρος Τζορτζ Χ. Μπους προετοιμάστηκε για την Επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» διατάσσοντας την πρώτη τότε απελευθέρωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου (SPR), την ίδια νύχτα που ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επιτέθηκε στο Ιράκ.

Οι τιμές μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20% την πρώτη ημέρα της επίθεσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Μέχρι τη στιγμή που οι δυνάμεις του συνασπισμού εισέβαλαν στο Ιράκ και το Κουβέιτ τον Φεβρουάριο, το πετρέλαιο από το SPR είχε ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ε.Ο. Λάρισας- Τρικάλων: Νταλίκα παρέσυρε και σκότωσε πεζό

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από μία λωρίδα η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πεζός νεκρός σε τροχαίο στην Εθνική οδό Τρικάλων - Λάρισας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων - Η διαδικασία

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομικοί: Στάση εργασίας στην Αττική στις 19 Μαρτίου - Απεργία στην Περιφέρεια

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 5 προϊόντα που ξεχωρίσαμε από το MWC 2026

08:00ΥΓΕΙΑ

«Η Ελλάδα γερνά χωρίς γηρίατρους»: Η πρώτη καθηγήτρια προειδοποιεί – Πώς θα αποκτήσουμε ποιότητα ζωής μέχρι το «τέλος»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα πρωτότυπο της Toyota στο WRC μαρτυρά την επιστροφή της Celica

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινά πλοία και σκιώδεις στόλοι: Τα σκάφη που διασχίζουν τα «κλειστά» Στενά του Ορμούζ - Οι επιθέσεις και οι παρεμβολές στα συστήματα GPS

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση από το υπουργείο Παιδείας «να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις» για τον θάνατο της εκπαιδευτικού

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει πρωτοφανή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου - Ti είχε συμβεί με την «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991

07:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης έτοιμη να σηκώσει η κυβέρνηση - Μέτρα σε τρεις άξονες για τα... απόνερα του πολέμου στο Ιράν - Σήμερα οι ανακοινώσεις

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα το μεσημέρι

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλάθι του Νονού: Πότε θα τεθεί σε ισχύ φέτος - Ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που έφερε νέα εσωστρέφεια λίγο πριν το συνέδριο

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν: «Θα αντιμετωπίζουμε τους διαδηλωτές σαν εχθρούς»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω απλά να κοιμηθώ»: Η καθημερινότητα της Τεχεράνης στη φρίκη του πολέμου στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Blackouts, κουπόνια και περιορισμοί - Πώς αλλάζει η καθημερινοτητά μας

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

06:23ΚΟΣΜΟΣ

«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

07:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης έτοιμη να σηκώσει η κυβέρνηση - Μέτρα σε τρεις άξονες για τα... απόνερα του πολέμου στο Ιράν - Σήμερα οι ανακοινώσεις

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση από το υπουργείο Παιδείας «να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις» για τον θάνατο της εκπαιδευτικού

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο νεαρούς τραυματίες στην οδό Γεωργικής Σχολής – Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φρουρών τις Ιρανές παίκτριες

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές από φέτος - Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ