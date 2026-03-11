«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι

Το F-16 μετέφερε δύο πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120

Μάνος Χατζηγιάννης

«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντυπωσιακά πλάνα τραβήχτηκαν στην παραλία Almamzar στο Ντουμπάι και δείχνουν ένα μαχητικό F-16E/F της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) να καταδιώκει ένα drone Shahed 136 μίας χρήσης του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το F-16 μετέφερε δύο πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120, αλλά φαινόταν να πλησιάζει για να επιχειρήσει να το καταρρίψει με τα πυροβόλα του. Το αποτέλεσμα της εμπλοκής είναι άγνωστο.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου που φιλοξενούν μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καθώς και την Ιορδανία πιο βόρεια.

Η αεροπορική βάση Al Dhafra στο Αμπού Ντάμπι, η οποία φιλοξενεί μονάδες μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ήταν ένας από τους κύριους στόχους.

Το ιρανικό Shahed

Με κόστος περίπου 20.000 δολάρια, το Shahed 136 εκτιμάται για την ικανότητά του να κατακλύζει τις εχθρικές αεροπορικές άμυνες, με το κόστος του να είναι κάτω από το 2% του κόστους του κύριου πυραύλου αέρος-αέρος AIM-120 των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΑΕ.

Η εξάντληση των πυραυλικών αμυντικών συστημάτων των ΗΑΕ και η καταστροφή βασικών ραντάρ πυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος THAAD AN/TPY-2 αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ενδέχεται να οδήγησαν σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τα μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της χώρας από ιρανικές επιθέσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αισχροκέρδεια στα καύσιμα: «Πρώτα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αντλία και μετά βλέπουμε…»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές από φέτος - Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι

06:50LIFESTYLE

Οι ωραίες της φετινής Eurovision που περιμένουμε να δούμε στη σκηνή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Μαρτίου

06:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί ευρωπαϊκή κούπα στο βόλεϊ γυναικών - Η ώρα και το κανάλι του πρώτου τελικού

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο νεαρούς τραυματίες στην οδό Γεωργικής Σχολής – Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

06:23ΚΟΣΜΟΣ

«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές την Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

04:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Άσυλο σε δύο ακόμη μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Η σφοδρότερη επίθεση του Ιράν: Πλήγματα σε Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και σε αμερικανικές βάσεις σε Ερμπίλ και Μανάμα

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία και Μπαχρέιν καταθέτουν διαφορετικά σχέδια ψηφισμάτων στον ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

02:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φρουρών τις Ιρανές παίκτριες

06:23ΚΟΣΜΟΣ

«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές την Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο νεαρούς τραυματίες στην οδό Γεωργικής Σχολής – Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ