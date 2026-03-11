«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι
Το F-16 μετέφερε δύο πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120
Εντυπωσιακά πλάνα τραβήχτηκαν στην παραλία Almamzar στο Ντουμπάι και δείχνουν ένα μαχητικό F-16E/F της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) να καταδιώκει ένα drone Shahed 136 μίας χρήσης του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Το F-16 μετέφερε δύο πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120, αλλά φαινόταν να πλησιάζει για να επιχειρήσει να το καταρρίψει με τα πυροβόλα του. Το αποτέλεσμα της εμπλοκής είναι άγνωστο.
Το Ιράν έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου που φιλοξενούν μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καθώς και την Ιορδανία πιο βόρεια.
Η αεροπορική βάση Al Dhafra στο Αμπού Ντάμπι, η οποία φιλοξενεί μονάδες μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ήταν ένας από τους κύριους στόχους.
Το ιρανικό Shahed
Με κόστος περίπου 20.000 δολάρια, το Shahed 136 εκτιμάται για την ικανότητά του να κατακλύζει τις εχθρικές αεροπορικές άμυνες, με το κόστος του να είναι κάτω από το 2% του κόστους του κύριου πυραύλου αέρος-αέρος AIM-120 των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΑΕ.
Η εξάντληση των πυραυλικών αμυντικών συστημάτων των ΗΑΕ και η καταστροφή βασικών ραντάρ πυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος THAAD AN/TPY-2 αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ενδέχεται να οδήγησαν σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τα μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της χώρας από ιρανικές επιθέσεις.