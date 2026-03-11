Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
11/3/2026 6:30:00 πμ
11/3/2026 5:30:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΕΜ. ΞΑΝΘΟΥ - ΖΑΠΠΑ - ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ
154
Λειτουργία
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 10:00:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
232
Κατασκευές
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 10:00:00 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΑΞΙΟΥ
152
Κατασκευές
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
234
Κατασκευές
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: Θ.ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
271
Λειτουργία
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
272
Λειτουργία
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
233
Κατασκευές
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
1589
Λειτουργία
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΟΛΟΣ Ο ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
389
Λειτουργία
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΦΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
389
Λειτουργία
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΒΕΡΓΑΣ - ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ - ΜΟΡΑΒΑ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
153
Κατασκευές
11/3/2026 8:00:00 πμ
11/3/2026 5:00:00 μμ
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΑΜΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΛΥΓΟΥΣΤΡΟΥ, ΓΚΟΛΕΜΗ, ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑ.
210
Κατασκευές
11/3/2026 9:00:00 πμ
11/3/2026 4:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:13Η ΠΑΡ. ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ έως κάθετο: 12Η ΠΑΡ. ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
11/3/2026 11:00:00 πμ
11/3/2026 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
235
Κατασκευές
11/3/2026 12:00:00 μμ
11/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
270
Λειτουργία
11/3/2026 12:30:00 μμ
11/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΣΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
273
Λειτουργία