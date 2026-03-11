Σκοτεινά πλοία και σκιώδεις στόλοι: Τα σκάφη που διασχίζουν ακόμη τα «κλειστά» Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν έχει σφίξει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας μείωση της ναυτιλίας και χρήση «σκοτεινής λειτουργίας» από πολλά πλοία για να διασχίσουν την περιοχή.

Τα τελευταία 13 πλοία που διέσχισαν το στενό μεταξύ 2

9 Μαρτίου περιλαμβάνουν πολλά που συνδέονται με Ιράν, Κίνα, Ρωσία και τον «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει φορτία υπό κυρώσεις.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου έχουν σημειωθεί 14 επιθέσεις σε πλοία στα Στενά ή κοντά σε αυτά, με θύματα και σημαντικές ζημιές.

Υπάρχει σημαντική αύξηση στις παρεμβολές GPS στην περιοχή, που δυσχεραίνουν την παρακολούθηση των πλοίων και πιθανώς προέρχονται από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως η Maersk και η MSC, έχουν αναστείλει τις αποστολές προς τη Μέση Ανατολή και πλοία αναγκάζονται να αλλάζουν πορεία ή να παραμένουν στα λιμάνια λόγω των απειλών στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Χρησιμοποιώντας δεδομένα παρακολούθησης, ναυτικές πληροφορίες και επαληθευμένα βίντεο, η ομάδα Δεδομένων και Εγκληματολογίας του Sky News εντόπισε τα πλοία που εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο της στρατηγικής πλωτής οδού.

Η κίνηση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει ασφυξία στη ναυτιλία μέσω της υδάτινης ζώνης μήκους 38 χιλιομέτρων. Μόνο μια χούφτα σκαφών έχουν διέλθει από την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, πολλά από τα οποία έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης ή έχουν συνδεθεί με «σκιώδεις στόλους».

«Δεν μπορούν να κλείσουν φυσικά μια πλωτή οδό αυτού του μεγέθους, αλλά η απειλή είναι εκεί», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μιντ, διευθυντής της εταιρείας ναυτιλιακού κινδύνου Lloyd's List Intelligence. Το Ιράν έχει αποδεδειγμένο ιστορικό χρήσης πολλών μέσων, από βαλλιστικούς πυραύλους μέχρι drone και υποβρύχια drone.

Η ομάδα Δεδομένων και Εγκληματολογίας του Sky News έχει επικεντρωθεί σε 13 πλοία που διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ μεταξύ 2 και 9 Μαρτίου. O πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν το σύστημα παρακολούθησης, μια πρακτική γνωστή ως «σκοτεινή λειτουργία».

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το φορτηγό πλοίο Rozana εξαφανίστηκε και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε μετά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η έλλειψη δεδομένων φαίνεται από τη διακεκομμένη γραμμή

Δεδομένα από την εταιρεία θαλάσσιας ανάλυσης IMF Portwatch υποδηλώνουν ότι σε κανονικές περιόδους, περίπου 30.000 πλοία διέρχονται από το στενό ετησίως, δηλαδή 82 την ημέρα. Από τα πλοία που έχουμε εντοπίσει να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, πολλά έχουν συνδέσεις με το Ιράν, την Κίνα ή τη Ρωσία. Υπάρχουν επίσης πλοία από την Ελλάδα, την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σιγκαπούρη.

Πέντε πλοία που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Dynacom έχουν διέλθει από τα Στενά από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης από την Kpler. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τους πλοιοκτήτες να «δείξουν θάρρος» και να συνεχίσουν να πλέουν.

Ο «Σκιώδης Στόλος» έχει διασχίσει τα Στενά περισσότερο

Τα σκιώδη δεξαμενόπλοια κυριαρχούν στις τρέχουσες διαβάσεις των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την Lloyd's List Intelligence. Διαπίστωσε ότι, από τα 13 μεγάλα πλοία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέσχισαν μεταξύ 2-9 Μαρτίου, τα οκτώ ταξινομήθηκαν ως μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου.

Ένα δεξαμενόπλοιο χαρακτηρίζεται ως σκιώδης στόλος εάν μεταφέρει πετρελαϊκό φορτίο από το Ιράν, τη Ρωσία ή τη Βενεζουέλα που υπόκειται σε κυρώσεις.

Ποια έχουν δεχθεί επίθεση;

Δέκα πλοία εντός ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ έχουν δεχθεί επιθέσεις από τότε που το Ιράν απέκλεισε την πλωτή οδό, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO). Τέσσερα σκάφη δέχτηκαν επίθεση την 1η Μαρτίου, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα και πολλά άτομα τραυματίστηκαν. Δύο σκάφη δέχτηκαν επίθεση στις 3 Μαρτίου και τουλάχιστον μία επίθεση συνέβαινε κάθε μέρα μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), συνολικά 14 περιστατικά από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου έχουν επηρεάσει σκάφη που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και γύρω από αυτόν, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Αυτά τα πλοία φέρουν τη σημαία πολλών διαφορετικών χωρών, όπως οι ΗΠΑ, οι Νήσοι Μάρσαλ, το Γιβραλτάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Μπαχάμες, ο Παναμάς και η Ινδία. Στις 4 Μαρτίου, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας επιχείρησε να διέλθει από το στενό και χτυπήθηκε από βλήμα καθώς πλησίαζε στο μέσο του. Η παρακολούθηση δείχνει ότι το Safeen Prestige ακινητοποιείται. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο.



Το Sky News επαλήθευσε βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) από μια άλλη επίθεση την ίδια ημέρα. Ένα πλοίο υπό αμερικανική διαχείριση, το Sonangol Namibe, δέχθηκε επίθεση από ένα μη επανδρωμένο drone. Το πλοίο βρισκόταν 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ακτών του Κουβέιτ. Ο UKMTO ανέφερε διαρροή πετρελαίου λόγω του περιστατικού.

Oι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιήσαν ότι οποιοδήποτε αμερικανικό, ισραηλινό ή ευρωπαϊκό πλοίο εντοπιστεί στο στενό «σίγουρα θα πληγεί».

Αύξηση των παρεμβολών GPS

Έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση στα μπλοκαρίσματα GPS στην περιοχή. Εκατοντάδες πλοία εμφανίζονται στον χάρτη και στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε πολύ μικρές περιοχές. Το μπλοκάρισμα GPS στα πλοία συμβαίνει όταν τα σήματα διακόπτονται, με αποτέλεσμα τα πλοία να στέλνουν λανθασμένες τοποθεσίες.

Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος κρύβεται πίσω από την παρεμβολή, αλλά οι αναλυτές λένε ότι είναι πιθανό να προέρχεται τόσο από το Ιράν όσο και από άλλους.

Αυτές οι τοποθεσίες πλοίων είναι μπλοκαρισμένες. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων τις δείχνουν όλες σχεδόν τη μία πάνω στην άλλη

Ενώ το Ιράν είναι ύποπτο ότι προσπαθεί να διαταράξει τη ναυτιλία στην περιοχή, οι αναλυτές λένε ότι η αύξηση των παρεμβολών στο GPS θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που επιδιώκουν να συγκαλύψουν τις κινήσεις τους ή να αντιδράσουν αμυντικά σε απειλές, καθιστώντας δύσκολη την απόδοση της παρέμβασης σε μία μόνο πηγή.

Πώς έχει αλλάξει η μεταφορά εμπορευμάτων;

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει επίσης παγκόσμιες επιπτώσεις στις εμπορικές ναυτιλιακές οδούς. Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες, η Maersk και η Mediterranean Shipping Company (MSC), αποτελούν σχεδόν το 30% της παγκόσμιας χωρητικότητας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Και οι δύο αυτές εταιρείες έχουν αναστείλει τις αποστολές προς τη Μέση Ανατολή.

Η Maersk δήλωσε: «Αυτή η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού και των πλοίων μας». Τα δεδομένα παρακολούθησης από το MarineTraffic δείχνουν ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Maersk Cincinnati» αλλάζει πορεία μακριά από το Ορμούζ.

Στις 2 Μαρτίου, τα δεδομένα δείχνουν ότι το πλοίο έκανε σχεδόν αναστροφή γύρω στις 4 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος). Συνέχισε να υποχωρεί από την περιοχή μέχρι τις 4 Μαρτίου, επιστρέφοντας τελικά στο λιμάνι της Σαλάλα στο Ομάν, κατευθυνόμενο προς τον Κόλπο του Κουτς στις 10 Μαρτίου, όπου φαινόταν βαριά φορτωμένο.

«Βλέπουμε πολλά πλοία να κάνουν αναστροφές. Πιθανότατα λαμβάνουν εντολές να πάνε και να εκτελέσουν εναλλακτικές επιχειρήσεις. Τώρα, αυτό είναι εντάξει για τα πλοία που κατευθύνονται στον Κόλπο, αλλά για τα πλοία που βρίσκονται ήδη εκεί, ουσιαστικά έχουν κολλήσει» δήλωσε ο Μιντ

