H Άνδρος ανάμεσα στους πιο όμορφους και αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με διεθνή μέσα

Σημαντικά αφιερώματα από Γερμανία και Ελβετία για το μοναδικό νησί της Άνδρου

Η αναγνώριση της Άνδρου ως αναδυόμενου αυθεντικού προορισμού της Ευρώπης με μοναδικό κάλλος αποτυπώνεται σε πρόσφατα αφιερώματα δύο σημαντικών ενημερωτικών ιστοσελίδων της Γερμανίας και της Ελβετίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξωστρέφειας που ενισχύεται από το ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Άνδρου.

Στο δημοφιλές γερμανικό τουριστικό μέσο Reisereporter, σε άρθρο που προτείνει «μυστικά μέρη στην Ελλάδα με ασύλληπτη ομορφιά και χωρίς μαζικό τουρισμό», η Άνδρος κατατάσσεται στην πρώτη θέση της λίστας, ενώ ακολουθούν προορισμοί από Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Το δημοσίευμα παρουσιάζει την Άνδρο ως ένα από τα ελληνικά νησιά που διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα τους και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα μέσω του λιμανιού της Ραφήνας, στη μοναδική αρχιτεκτονική των χωριών της, καθώς και στον απαράμιλλο εξωτισμό των ακτών.

Παράλληλα, η Άνδρος προβάλλεται και από την ελβετική ενημερωτική ιστοσελίδα Watson, σε πρόσφατο ταξιδιωτικό αφιέρωμα σχετικά με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο για το 2026. Στον κατάλογο παρουσιάζονται συνολικά 19 εντυπωσιακές παραλίες από όλο τον κόσμο, τη Νότια Αφρική, την Ουαλία, τη Σκωτία, τη Νορβηγία, τον Παναμά, τον Μαυρίκιο, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Χιλή, το Μεξικό, τη Ζανζιβάρη, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Στο εκτενές άρθρο συμπεριλαμβάνεται η παραλία «Της Γριάς το Πήδημα» στην Άνδρο, η οποία ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της, με τους βραχώδεις σχηματισμούς. Το δημοσίευμα τονίζει τη μοναδική γεωμορφολογία της περιοχής και την «φωτογένεια» του τοπίου, ενώ γίνεται επίσης αναφορά στον εμβληματικό Φάρο Τουρλίτη ως ένα ακόμη χαρακτηριστικό σημείο ενδιαφέροντος του νησιού.

«Η παρουσία της Άνδρου σε διεθνή ταξιδιωτικά αφιερώματα επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του νησιού. Η αυθεντικότητα, το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική ταυτότητα και οι μοναδικές παραλίες της Άνδρου αποτελούν στοιχεία που αναζητούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες. Συνεχίζουμε με στοχευμένες δράσεις προβολής και συνεργασίες με διεθνή μέσα ώστε η Άνδρος να εδραιώνεται ως ένας ξεχωριστός, ποιοτικός και αυθεντικός προορισμός στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό ειδικά σε μια εποχή που απαιτεί εγρήγορση», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Άνδρου έδωσε το «παρών» στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2026 στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της οποίας, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες συναντήσεις με έγκριτους δημοσιογράφους, έμπειρους bloggers και εκπροσώπους δημοφιλών ενημερωτικών ομίλων από εύρος αγορών ενδιαφέροντος όπως Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Τουριστικοί συντάκτες από μέσα όπως το Reisereporter.de εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους να επισκεφτούν τον προορισμό, προκειμένου να εξερευνήσουν και να βιώσουν τον μυστικό παράδεισο της Ελλάδας που βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

