Κίνηση τώρα: Από μία λωρίδα η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

«Έμφραγμα» έχει προκαλέσει στην άνοδο του Κηφισού μια διαρροή λαδιών στο οδόστρωμα από φορτηγό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας με την κυκλοφορία να διεξάγεται από μία λωρίδα και την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ως εκ τούτου η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, έγινε αφόρητη, καθώς η κίνηση ξεκινά από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο του Κηφισού η εικόνα είναι ίδια, με την κίνηση να εκτείνεται στο ίδιο ακριβώς σημείο, δηλαδή από Ν. Φιλαδέλφεια μέχρι τα ΚΤΕΛ.

Στην Αττική Οδό, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Μενίδι μέχρι και την Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κίνηση περιορίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού.

Στην κάθοδο της Κηφισίας κίνηση εντοπίζεται μέχρι τον φάρο του Ψυχικού στην κάθοδο, ενώ στην άνοδο κίνηση έχει από την Αρδηττού μέχρι την Αλεξάνδρας και από το Ψυχικό μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου.

Στο κόκκινο και η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως, αλλά και στον Καρέα, καθώς και στην Ποσειδώνος από το Metropolitan μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.