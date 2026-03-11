Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή 12χρονη μετά από καβγά με συμμαθήτρια

Η 12χρονη κατέρρευσε λίγο μετά τη συμπλοκή έξω από το σχολικό λεωφορείο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή 12χρονη μετά από καβγά με συμμαθήτρια

Η 12χρονη Jada West, σε πρόσφατη φωτογραφία (αριστερά) και στιγμιότυπο από τον καβγά (δεξιά)

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό θάνατο βρήκε η 12χρονη Jada West έπειτα από καβγά με άλλη μαθήτρια κοντά στο σπίτι της στη Villa Rica, στην πολιτεία Τζόρτζια, στις ΗΠΑ.

Η μαθήτρια κατέρρευσε λίγο μετά το περιστατικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου έπεσε σε κώμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ημέρες αργότερα.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Η 12χρονη φοιτούσε στο Mason Creek Middle School. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου, όταν η Jada φέρεται να διαπληκτίστηκε με άλλη μαθήτρια μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

jada-west-police-reportedly-investigating-123225180.jpg

Η 12χρονη Jada West

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που κατέγραψε συμμαθήτρια, η ένταση συνεχίστηκε και μετά την αποβίβαση των παιδιών από το λεωφορείο, με τον καβγά να μετατρέπεται σε σωματική συμπλοκή στον δρόμο, μπροστά σε άλλα παιδιά.

Στο σχετικό βίντεο φαίνονται τα δύο κορίτσια να παλεύουν στο οδόστρωμα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής τι προκάλεσε το επεισόδιο.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Κατέρρευσε λίγα λεπτά αργότερα

Μετά τη συμπλοκή, η Jada φέρεται να απομακρύνθηκε περπατώντας προς το σπίτι της. Λίγο αργότερα, όμως, κατέρρευσε.

Ένας φίλος της έτρεξε στο σπίτι της οικογένειας για να ειδοποιήσει τους γονείς της, οι οποίοι τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Αρχικά διακομίστηκε σε τοπική μονάδα υγείας και στη συνέχεια στο παιδιατρικό νοσοκομείο Children's Healthcare of Atlanta – Scottish Rite Hospital, όπου έπεσε σε κώμα. Η 12χρονη άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Οι αρχές διεξάγουν νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Παράλληλα, το Villa Rica Police Department εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τον καβγά, ώστε να αποφασίσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Αναφορές για bullying

Σύμφωνα με την οικογένεια της 12χρονης, η Jada είχε μεταγραφεί πρόσφατα στο σχολείο, τον Ιανουάριο και φέρεται να είχε δεχθεί περιστατικά εκφοβισμού.

Η μητέρα της, Rashuna McLendon, δήλωσε συγκλονισμένη σε τοπικά μέσα: «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήταν στο έδαφος και δεν ανέπνεε. Είμαι τόσο θυμωμένη. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπούν».

Η αδελφή της μητέρας έχει δημοσιεύσει το επίμαχο βίντεο καθώς και φωτογραφίες της άτυχης Jada ζητώντας «δικαιοσύνη για το παιδί».

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να τη στηρίξουν οικονομικά. Δεν έχει σημασία αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό – κάθε βοήθεια μετράει.Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξή σας», σημείωσε σε σχετική ανάρτηση, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη της οικογένειας.

Συλλυπητήρια από το σχολείο

Το Douglas County School System εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της μαθήτριας.

Σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν συνέβη σε σχολικό χώρο ούτε κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό τη διερεύνηση των αστυνομικών αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το νέο Bridger η Renault κατεβαίνει κατηγορία στα SUV

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συνεχάρη τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: «Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης»

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθητής Λυκείου έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο για ένα νεράντζι

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στον Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του: Πού βρίσκεται σήμερα και τι τον περιμένει

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν 35 άτομα στους Καλούς Λιμένες

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Μία άσκηση 10 λεπτών μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη, ακόμη και 1 μήνα αργότερα

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή 12χρονη μετά από καβγά με συμμαθήτρια

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Ήπειρο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου - Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία»

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Σώος και αβλαβής» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραυματισμένος στα πόδια, λένε οι New York Times

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το αντικυκλωνικό «καπάκι» εξασθενεί - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν - Από το μοντέλο Βενεζουέλας στους Αμερικανούς «κομάντο» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

08:29TRAVEL

H Άνδρος ανάμεσα στους πιο όμορφους και αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με διεθνή μέσα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από μία λωρίδα η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πεζός νεκρός σε τροχαίο στην Εθνική οδό Τρικάλων - Λάρισας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το αντικυκλωνικό «καπάκι» εξασθενεί - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Blackouts, κουπόνια και περιορισμοί - Πώς αλλάζει η καθημερινοτητά μας

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Σώος και αβλαβής» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραυματισμένος στα πόδια, λένε οι New York Times

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση από το υπουργείο Παιδείας «να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις» για τον θάνατο της εκπαιδευτικού

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου - Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία»

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν - Από το μοντέλο Βενεζουέλας στους Αμερικανούς «κομάντο» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή 12χρονη μετά από καβγά με συμμαθήτρια

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από μία λωρίδα η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ