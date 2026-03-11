Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή 12χρονη μετά από καβγά με συμμαθήτρια

Τραγικό θάνατο βρήκε η 12χρονη Jada West έπειτα από καβγά με άλλη μαθήτρια κοντά στο σπίτι της στη Villa Rica, στην πολιτεία Τζόρτζια, στις ΗΠΑ.

Η μαθήτρια κατέρρευσε λίγο μετά το περιστατικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου έπεσε σε κώμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ημέρες αργότερα.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Η 12χρονη φοιτούσε στο Mason Creek Middle School. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου, όταν η Jada φέρεται να διαπληκτίστηκε με άλλη μαθήτρια μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

Η 12χρονη Jada West

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που κατέγραψε συμμαθήτρια, η ένταση συνεχίστηκε και μετά την αποβίβαση των παιδιών από το λεωφορείο, με τον καβγά να μετατρέπεται σε σωματική συμπλοκή στον δρόμο, μπροστά σε άλλα παιδιά.

Στο σχετικό βίντεο φαίνονται τα δύο κορίτσια να παλεύουν στο οδόστρωμα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής τι προκάλεσε το επεισόδιο.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Κατέρρευσε λίγα λεπτά αργότερα

Μετά τη συμπλοκή, η Jada φέρεται να απομακρύνθηκε περπατώντας προς το σπίτι της. Λίγο αργότερα, όμως, κατέρρευσε.

Ένας φίλος της έτρεξε στο σπίτι της οικογένειας για να ειδοποιήσει τους γονείς της, οι οποίοι τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Αρχικά διακομίστηκε σε τοπική μονάδα υγείας και στη συνέχεια στο παιδιατρικό νοσοκομείο Children's Healthcare of Atlanta – Scottish Rite Hospital, όπου έπεσε σε κώμα. Η 12χρονη άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Οι αρχές διεξάγουν νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Παράλληλα, το Villa Rica Police Department εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τον καβγά, ώστε να αποφασίσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Αναφορές για bullying

Σύμφωνα με την οικογένεια της 12χρονης, η Jada είχε μεταγραφεί πρόσφατα στο σχολείο, τον Ιανουάριο και φέρεται να είχε δεχθεί περιστατικά εκφοβισμού.

Η μητέρα της, Rashuna McLendon, δήλωσε συγκλονισμένη σε τοπικά μέσα: «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήταν στο έδαφος και δεν ανέπνεε. Είμαι τόσο θυμωμένη. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπούν».

Η αδελφή της μητέρας έχει δημοσιεύσει το επίμαχο βίντεο καθώς και φωτογραφίες της άτυχης Jada ζητώντας «δικαιοσύνη για το παιδί».

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να τη στηρίξουν οικονομικά. Δεν έχει σημασία αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό – κάθε βοήθεια μετράει.Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξή σας», σημείωσε σε σχετική ανάρτηση, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη της οικογένειας.

Συλλυπητήρια από το σχολείο

Το Douglas County School System εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της μαθήτριας.

Heartbreaking: Jada West—a 12-year-old girl from Mason Creek Middle School in Douglas County, Georgia—tragically passed away after a school dispute escalated into a physical altercation at a bus stop. Reports from family and viral videos describe ongoing bullying, with Jada… pic.twitter.com/ZJY3J39xWt — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) March 9, 2026

Σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν συνέβη σε σχολικό χώρο ούτε κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό τη διερεύνηση των αστυνομικών αρχών.

