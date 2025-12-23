Μιλάνο: Θύμα συμμορίας ανηλίκων ένας 15χρονος - Τον ανάγκασαν να γδυθεί και να κάνει ανάληψη από ΑΤΜ

Θύμα επίθεσης από συμμορία ανηλίκων έγινε 15χρονος σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνο στην Ιταλία. Τα μέλη της συμμορίας, τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος, απείλησαν τον 15χρονο, τον ανάγκασαν να γδυθεί και να πάει σε τραπεζικό μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, για να τους δώσει 100 ευρώ.

Όταν διεπίστωσαν ότι η κάρτα του έφηβου ήταν άδεια, τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του και να του ζητήσει να του βάλει αμέσως χρήματα στον λογαριασμό.

«Αν δεν το κάνεις, θα σκοτώσουμε τον γιό σου», τον απείλησαν. Αντί να υποκύψει στον εκβιασμό, όμως, ο πατέρας του θύματος κράτησε την ψυχραιμία του και κάλεσε τις αρχές. Οι αστυνομικοί, μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισαν τον 15χρονο και κατάφεραν να εντοπίσουν τους τρεις ανήλικους (15, 16 και 17 ετών), όπως και έναν 20χρονο. Κρατούσαν, ακόμη, τα ρούχα του εφήβου, το κινητό, τα παπούτσια και το πορτοφόλι του.

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται, τώρα, για συμμετοχή σε ληστεία, απόπειρα εκβιασμού, αντίσταση σε όργανα της τάξης και απόπειρα απόσπασης χρημάτων. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στην φυλακή, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί, στις φυλακές ανηλίκων της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

