Σαν σήμερα 11 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 11 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Μαρτίου.
- 1941 - Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Δυνάμεις της 1ης Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού αποκρούουν ισχυρή ιταλική επίθεση στην περιοχή Τρεμπεσίνας (ύψωμα 731) και συλλαμβάνουν 501 αιχμαλώτους, από τους οποίους 23 αξιωματικοί.
- 1978 - Πεθαίνει η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια και ηθοποιός, Σοφία Βέμπο. Χαρακτηρίστηκε «Τραγουδίστρια της Νίκης» λόγω των εθνικών τραγουδιών που ερμήνευε κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940.
- 2004 - Πολλαπλές βομβιστικές επιθέσεις σε αμαξοστοιχίες και σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μαδρίτης, που αποδίδονται σε εξτρεμιστικές ισλαμικές οργανώσεις, προκαλούν το θάνατο 191 ανθρώπων και τον τραυματισμό 1.460.
- 2006 - Πεθαίνει κατά τη διάρκεια της δίκης του για εγκλήματα πολέμου ο Σέρβος ηγέτης Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
- 2011 - Σεισμός 8,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ο μεγαλύτερος των τελευταίων 140 χρόνων, που συνοδεύεται από τσουνάμι 10 μέτρων. 15.894 οι νεκροί, 6.152 οι τραυματίες και 2.562 οι αγνοούμενοι. Έκρηξη και διαρροή ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα, στο δεύτερο πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα μετά από αυτό του Τσερνομπίλ το 1986.
- 2020 - Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει επίσημα την έξαρση COVID-19 ως πανδημία.
