Αυστραλία: Άσυλο σε δύο ακόμη μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Άλλα δύο μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έλαβαν άσυλο στην Αυστραλία, πριν αναχωρήσει η υπόλοιπη αποστολή από τη χώρα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, οι δύο γυναίκες επανενώθηκαν με πέντε μέλη της ομάδας που είχαν λάβει βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους μία ημέρα νωρίτερα. Η μία είναι παίκτρια της ομάδας και η άλλη μέλος του τεχνικού επιτελείου.

Η αναχώρηση των υπόλοιπων μελών της αποστολής από το Σίδνεϊ αργά το βράδυ της Τρίτης έγινε μέσα σε ένταση. Έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας αλλά και στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες από Ιρανούς που ζουν στην Αυστραλία, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτρέψουν την επιστροφή των παικτριών, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλειά τους στο Ιράν.