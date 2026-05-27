Νέο επεισόδιο στο Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα έπειτα από επίθεση με κατσαβίδι

Snapshot Στο Μεσολόγγι σημειώθηκε νέο επεισόδιο βίας μεταξύ μελών οικογενειών Ρομά, μία ημέρα μετά επίθεση σε 10χρονο παιδί.

Ο 10χρονος είχε δεχθεί επίθεση από ανήλικους με στόχο τη ληστεία, γεγονός που οδήγησε σε συλλήψεις των γονέων των φερόμενων δραστών.

Το πρωί της Τετάρτης, συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκομένων επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του παιδιού που κατήγγειλε την αρχική επίθεση.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το νέο επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Σε συνέχεια του επεισοδίου που καταγγέλθηκε το προηγούμενο 24ωρο στο Μεσολόγγι, νέο παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα το πρωί μεταξύ μελών οικογενειών Ρομά στην περιοχή.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με το περιστατικό της προηγούμενης ημέρας, όταν ένας 10χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από επίσης ανήλικους με στόχο την κλοπή. Οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το συμβάν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν συλλήψεις των γονέων των ανηλίκων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι.

Το πρωί της Τετάρτης η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκομένων επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του παιδιού που είχε καταγγείλει την αρχική επίθεση, σύμφωνα με τον ιστότοπο aixmi-news.gr.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης