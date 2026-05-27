Νέο επεισόδιο στο Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα έπειτα από επίθεση με κατσαβίδι
Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί στο Μεσολόγγι, μία ημέρα μετά την καταγγελία για επίθεση σε 10χρονο παιδί με σκοπό τη ληστεία
Σε συνέχεια του επεισοδίου που καταγγέλθηκε το προηγούμενο 24ωρο στο Μεσολόγγι, νέο παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα το πρωί μεταξύ μελών οικογενειών Ρομά στην περιοχή.
Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με το περιστατικό της προηγούμενης ημέρας, όταν ένας 10χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από επίσης ανήλικους με στόχο την κλοπή. Οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το συμβάν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν συλλήψεις των γονέων των ανηλίκων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι.
Το πρωί της Τετάρτης η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκομένων επιτέθηκε με κατσαβίδι στη μητέρα του παιδιού που είχε καταγγείλει την αρχική επίθεση, σύμφωνα με τον ιστότοπο aixmi-news.gr.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο επεισόδιο.