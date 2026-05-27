Τραμπ: Καμία χώρα δεν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία, τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καλές», αν και άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Μέχρι στιγμής, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε», είπε. «Θα είμαστε. Είτε αυτό είτε θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, όλα έχουν εξαφανιστεί» δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος απείλησε επίσης το Ομάν, όταν ρωτήθηκε αν θα επέτρεπε στο Ιράν και το Ομάν να διαχειριστούν τα Στενά του Ορμούζ βραχυπρόθεσμα.

«Κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει», είπε ο κ. Τραμπ. «Θα το επιβλέπουμε. Θα το επιβλέπουμε. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε. Θα ήθελαν να το ελέγξουν. Κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει. Είναι διεθνή ύδατα. Και το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα πρέπει να τα ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι μια χαρά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν.

«Θα το επιτηρούμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγχει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

Τραμπ: «Δεν θέλω μια κακή συμφωνία»

«Θα πρέπει να είναι τέλειο. Δεν τα έκανα όλα αυτά για να πετύχω μια άθλια συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ένα από τα πράγματα που θα συμβούν» βάσει της συμφωνίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι ότι «το Στενό θα ανοίξει ξανά αμέσως».

Τραμπ: «Αν δεν κάνουν παραχωρήσεις, θα τους αποτελειώσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρή απάντηση το Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Εάν το Ιράν δεν κάνει παραχωρήσεις, «τότε ο άνθρωπος στα αριστερά μου [ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγσεθ] θα τους αποτελειώσει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Όχι στο να πάει το ουράνιο της Τεχεράνης στην Κίνα ή τη Ρωσία»

«Δεν θα ένιωθα άνετα». Έτσι απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε έναν δημοσιογράφο που ρώτησε για την πιθανότητα το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να περιέλθει στον έλεγχο της Ρωσίας ή της Κίνας.

Τραμπ: «Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ πρέπει να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μας χρωστούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της περιοχής να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ «άμεσα». «Μας χρωστούν», είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ εργάζονται ήδη πάνω σε αυτό· θα ήταν ιστορικό».

