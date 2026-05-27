Τραμπ: Καμία χώρα δεν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ

«Αν δεν κάνουν παραχωρήσεις, θα τους αποτελειώσουμε» προειδοποίησε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Καμία χώρα δεν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ
President Donald Trump speaks about prescription drug prices in the South Court Auditorium of the Eisenhower Executive Office Building, Monday, May 18, 2026, on the White House campus in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία, τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καλές», αν και άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Μέχρι στιγμής, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε», είπε. «Θα είμαστε. Είτε αυτό είτε θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, όλα έχουν εξαφανιστεί» δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος απείλησε επίσης το Ομάν, όταν ρωτήθηκε αν θα επέτρεπε στο Ιράν και το Ομάν να διαχειριστούν τα Στενά του Ορμούζ βραχυπρόθεσμα.

«Κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει», είπε ο κ. Τραμπ. «Θα το επιβλέπουμε. Θα το επιβλέπουμε. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε. Θα ήθελαν να το ελέγξουν. Κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει. Είναι διεθνή ύδατα. Και το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα πρέπει να τα ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι μια χαρά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν.

«Θα το επιτηρούμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγχει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

Τραμπ: «Δεν θέλω μια κακή συμφωνία»

«Θα πρέπει να είναι τέλειο. Δεν τα έκανα όλα αυτά για να πετύχω μια άθλια συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ένα από τα πράγματα που θα συμβούν» βάσει της συμφωνίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι ότι «το Στενό θα ανοίξει ξανά αμέσως».

Τραμπ: «Αν δεν κάνουν παραχωρήσεις, θα τους αποτελειώσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρή απάντηση το Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Εάν το Ιράν δεν κάνει παραχωρήσεις, «τότε ο άνθρωπος στα αριστερά μου [ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγσεθ] θα τους αποτελειώσει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Όχι στο να πάει το ουράνιο της Τεχεράνης στην Κίνα ή τη Ρωσία»

«Δεν θα ένιωθα άνετα». Έτσι απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε έναν δημοσιογράφο που ρώτησε για την πιθανότητα το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να περιέλθει στον έλεγχο της Ρωσίας ή της Κίνας.

Τραμπ: «Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ πρέπει να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μας χρωστούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της περιοχής να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ «άμεσα». «Μας χρωστούν», είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ εργάζονται ήδη πάνω σε αυτό· θα ήταν ιστορικό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ