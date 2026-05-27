Καρανίκας για κόμμα Τσίπρα: Λογοκλοπή του ακρωνυμίου ΕΛΑΣ – Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων

Σφοδρή επίθεση του Νίκου Καρανίκα κατά του Αλέξη Τσίπρα – Η ιδιαίτερα καυστική ανάρτηση

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Καρανίκας για κόμμα Τσίπρα: Λογοκλοπή του ακρωνυμίου ΕΛΑΣ – Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων
MotionTeam
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Καρανίκας κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για λογοκλοπή του ακρωνυμίου ΕΛΑΣ και προσβολή της ιστορικής μνήμης του ένοπλου αντιστασιακού στρατού.
  • Ο Καρανίκας χαρακτηρίζει το νέο κόμμα του Τσίπρα ως προσωποπαγές μόρφωμα και ιδιωτικό κόμμα του δημαγωγού.
  • Η κριτική περιλαμβάνει ότι ο Τσίπρας υπονομεύει τις αξίες και την ιστορία της αριστεράς για προσωπικούς πολιτικούς σκοπούς.
  • Παρά τη συγκέντρωση 3.000 ατόμων σε εκδήλωση στο Θησείο, ο Καρανίκας υποστηρίζει ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε κυβερνητική επιρροή ή εκλογική επιτυχία.
  • Ο Καρανίκας ζητά μια νέα αριστερά για να σταματήσει τον εκφυλισμό που, όπως υποστηρίζει, εκπροσωπεί η Συμπαράταξη του Τσίπρα.
Snapshot powered by AI

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα τον κατηγορεί για λογοκλοπή του ακρωνυμίου ΕΛΑΣ, αλλά και για προσβολή «των αξιών και της ηθικής των αναρτών που ρίσκαραν τις ζωές τους για την ελευθερία».

Κάνει λόγο για «προσωποπαγές μόρφωμα», αλλά και για «ιδιωτικής χρήσης κόμμα του δημαγωγού Τσίπρα». Κατηγορεί δε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έχει επιλέξει να ξεφτιλίσει κάθε έννοια ιστορική μνήμη της αριστεράς».

Κλιμακώνοντας την κριτική του, και σχολιάζοντας τη συμμετοχή στην εκδήλωση στο Θησείο, ο κ. Καρανίκας, σημείωσε: «Μη μπερδεύεστε όμως με τα 3000 άτομα που μαζεύτηκαν στο Θησείο. Ο Τσίπρας όπου και να πάει θα χει τον κόσμο του αλλά αυτός ο κόσμος δεν βγάζει κυβέρνηση και το είδαμε το 2023 όπου γέμιζε πλατεία αλλά όχι κάλπες».

Καταλλήγοντας, στο ίδιο έντονο ύφος, ο Νίκος Καρανίκας σημειώνει: «Μια διαφορετική αριστερά είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο εκφυλισμός και η ξεφτίλα που εκπροσωπεί η Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων του Τσίπρα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα:

«Ξεφτιλίζοντας την ιστορία.(σε1’)

Ο Τσίπρας έχοντας βάλει σκοπό να ξεφτιλίσει και να προσβάλει τους συντρόφους του που τον υπονόμευσαν διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νεαρ τώρα προχωράει και στο ξεφτίλισμα της μνήμης και ηθικής του ένοπλου αντιστασιακού στρατού της κατοχής λογοκλέβοντας το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ και προσβάλλοντας τις αξίες και την ηθική των ανταρτών που ρίσκαραν τις ζωές τους για την ελευθερία και όχι για ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα οπως το ΙΧ κόμμα του δημαγωγού Τσίπρα των ολιγαρχών .

Δεν γίνεται τυχαία.

Ο Τσίπρας μέσα στην έπαρση του και τους αριβίστες που έχει δίπλα του έχει επιλέξει να ξεφτιλίσει κάθε έννοια και ιστορική μνήμη της αριστεράς καπηλεύοντας την ιστορία και τις αξίες της αριστεράς .

Σ αυτό τον βοηθάει ο αναθεωρητής της ιστορίας Μαραντζιδης που κατηγορεί ως εγκληματίες τους αγωνιστές της αντίστασης.

Ξεκίνησε ο ξεφτιλισμος της αριστεράς με τις φιλοδοξίες του να κάνει πολιτική βάση των ατομικών του στρατηγικών και προχωρώντας σε ΙΧ κόμμα μετά την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πραξικόπημα για την ανατροπή του Κασσελακη.

Οι αμοραλιστές που συσπειρώνονται γύρω του ανέλαβαν και το μανιφέστο της μπουρδολογίας που ακύρωσε τις έννοιες της αριστεράς της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογία καπηλεύοντας την ιστορία και των τριών πολιτικών θεωρητικών ιστορικών ρευμάτων.

Συμπαράταξη αποτυχημένων.

Και έτσι έφτασε στην ομιλία του στο Θησείο όπου εκεί θυσίασε στον βωμό των ατομικών του φιλοδοξιών την ιστορία της εθνικής αντίστασης που είναι γνωστή για την ανιδιοτέλεια της και όχι για ΙΧ κόμματα και επιχορηγήσεις.

Στην ομιλία του έκανε επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ 2023 αλλά με αισθητική Συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου.

Το έχασε το κέντρο και το έριξε στην αριστερά, αλλά στην αριστερά που έχει ηττηθεί λόγω του αναχρονιστικού και αυτοαναφορικου λόγου. Επιστροφή στην αυτοαναφορικότητα και reunion στον ΣΥΡΙΖΑ 2023 αλλά δίχως Παππά Πολάκη κτλ.

Στην ομιλία του έθεσε 7 σημεία πολιτικής αερολογίας.

Από τον αξιοπρεπή μισθό που δεν μας είπε ποιος θα είναι, το παραγωγικό μοντέλο που όχι μόνο δεν μας είπε πιο θα ακολουθήσει αλλά δν γνωρίζουν και τι σημαίνει συγγραφείς της ομιλίας και του μανιφέστου, μέχρι την δημοκρατία που ενώ την καταστρατήγησε με πραξικόπημα την χρησιμοποιεί για δημαγωγικούς λόγους και έτσι μας γέμισε αερολογίες.

Δημοκρατία δεν είναι η κατάργηση της ασυλίας αλλά η ισότιμη συμμετοχή και η διαβούλευση.

Αυτά που δεν αντέχει ως κομματικός ολιγάρχης με το φέουδο του.

Ο Τσίπρας δυστυχώς όπως είπε και ο ίδιος άλλαξε αλλά όχι για να υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς αλλά για να ικανοποιήσει τον εαυτό του και την παρέα του που αγκαλιάζεται από ολιγάρχες.

Συμπαράταξη αριβιστών και αμοραλιστών. Τα κατάφερε.

Μη μπερδεύεστε όμως με τα 3000 άτομα που μαζεύτηκαν στο Θησείο. Ο Τσίπρας όπου και να πάει θα χει τον κόσμο του αλλά αυτός ο κόσμος δεν βγάζει κυβέρνηση και το είδαμε το 2023 όπου γέμιζε πλατεία αλλά όχι κάλπες.

Μια διαφορετική αριστερά είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο εκφυλισμός και η ξεφτίλα που εκπροσωπεί η Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων του Τσίπρα»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ