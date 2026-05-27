Καρανίκας για κόμμα Τσίπρα: Λογοκλοπή του ακρωνυμίου ΕΛΑΣ – Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων

Ο Καρανίκας ζητά μια νέα αριστερά για να σταματήσει τον εκφυλισμό που, όπως υποστηρίζει, εκπροσωπεί η Συμπαράταξη του Τσίπρα.

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα τον κατηγορεί για λογοκλοπή του ακρωνυμίου ΕΛΑΣ, αλλά και για προσβολή «των αξιών και της ηθικής των αναρτών που ρίσκαραν τις ζωές τους για την ελευθερία».

Κάνει λόγο για «προσωποπαγές μόρφωμα», αλλά και για «ιδιωτικής χρήσης κόμμα του δημαγωγού Τσίπρα». Κατηγορεί δε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έχει επιλέξει να ξεφτιλίσει κάθε έννοια ιστορική μνήμη της αριστεράς».

Κλιμακώνοντας την κριτική του, και σχολιάζοντας τη συμμετοχή στην εκδήλωση στο Θησείο, ο κ. Καρανίκας, σημείωσε: «Μη μπερδεύεστε όμως με τα 3000 άτομα που μαζεύτηκαν στο Θησείο. Ο Τσίπρας όπου και να πάει θα χει τον κόσμο του αλλά αυτός ο κόσμος δεν βγάζει κυβέρνηση και το είδαμε το 2023 όπου γέμιζε πλατεία αλλά όχι κάλπες».

Καταλλήγοντας, στο ίδιο έντονο ύφος, ο Νίκος Καρανίκας σημειώνει: «Μια διαφορετική αριστερά είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο εκφυλισμός και η ξεφτίλα που εκπροσωπεί η Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων του Τσίπρα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα:

«Ξεφτιλίζοντας την ιστορία.(σε1’)

Ο Τσίπρας έχοντας βάλει σκοπό να ξεφτιλίσει και να προσβάλει τους συντρόφους του που τον υπονόμευσαν διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νεαρ τώρα προχωράει και στο ξεφτίλισμα της μνήμης και ηθικής του ένοπλου αντιστασιακού στρατού της κατοχής λογοκλέβοντας το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ και προσβάλλοντας τις αξίες και την ηθική των ανταρτών που ρίσκαραν τις ζωές τους για την ελευθερία και όχι για ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα οπως το ΙΧ κόμμα του δημαγωγού Τσίπρα των ολιγαρχών .

Δεν γίνεται τυχαία.

Ο Τσίπρας μέσα στην έπαρση του και τους αριβίστες που έχει δίπλα του έχει επιλέξει να ξεφτιλίσει κάθε έννοια και ιστορική μνήμη της αριστεράς καπηλεύοντας την ιστορία και τις αξίες της αριστεράς .

Σ αυτό τον βοηθάει ο αναθεωρητής της ιστορίας Μαραντζιδης που κατηγορεί ως εγκληματίες τους αγωνιστές της αντίστασης.

Ξεκίνησε ο ξεφτιλισμος της αριστεράς με τις φιλοδοξίες του να κάνει πολιτική βάση των ατομικών του στρατηγικών και προχωρώντας σε ΙΧ κόμμα μετά την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πραξικόπημα για την ανατροπή του Κασσελακη.

Οι αμοραλιστές που συσπειρώνονται γύρω του ανέλαβαν και το μανιφέστο της μπουρδολογίας που ακύρωσε τις έννοιες της αριστεράς της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογία καπηλεύοντας την ιστορία και των τριών πολιτικών θεωρητικών ιστορικών ρευμάτων.

Συμπαράταξη αποτυχημένων.

Και έτσι έφτασε στην ομιλία του στο Θησείο όπου εκεί θυσίασε στον βωμό των ατομικών του φιλοδοξιών την ιστορία της εθνικής αντίστασης που είναι γνωστή για την ανιδιοτέλεια της και όχι για ΙΧ κόμματα και επιχορηγήσεις.

Στην ομιλία του έκανε επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ 2023 αλλά με αισθητική Συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου.

Το έχασε το κέντρο και το έριξε στην αριστερά, αλλά στην αριστερά που έχει ηττηθεί λόγω του αναχρονιστικού και αυτοαναφορικου λόγου. Επιστροφή στην αυτοαναφορικότητα και reunion στον ΣΥΡΙΖΑ 2023 αλλά δίχως Παππά Πολάκη κτλ.

Στην ομιλία του έθεσε 7 σημεία πολιτικής αερολογίας.

Από τον αξιοπρεπή μισθό που δεν μας είπε ποιος θα είναι, το παραγωγικό μοντέλο που όχι μόνο δεν μας είπε πιο θα ακολουθήσει αλλά δν γνωρίζουν και τι σημαίνει συγγραφείς της ομιλίας και του μανιφέστου, μέχρι την δημοκρατία που ενώ την καταστρατήγησε με πραξικόπημα την χρησιμοποιεί για δημαγωγικούς λόγους και έτσι μας γέμισε αερολογίες.

Δημοκρατία δεν είναι η κατάργηση της ασυλίας αλλά η ισότιμη συμμετοχή και η διαβούλευση.

Αυτά που δεν αντέχει ως κομματικός ολιγάρχης με το φέουδο του.

Ο Τσίπρας δυστυχώς όπως είπε και ο ίδιος άλλαξε αλλά όχι για να υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς αλλά για να ικανοποιήσει τον εαυτό του και την παρέα του που αγκαλιάζεται από ολιγάρχες.

Συμπαράταξη αριβιστών και αμοραλιστών. Τα κατάφερε.

Μη μπερδεύεστε όμως με τα 3000 άτομα που μαζεύτηκαν στο Θησείο. Ο Τσίπρας όπου και να πάει θα χει τον κόσμο του αλλά αυτός ο κόσμος δεν βγάζει κυβέρνηση και το είδαμε το 2023 όπου γέμιζε πλατεία αλλά όχι κάλπες.

Μια διαφορετική αριστερά είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο εκφυλισμός και η ξεφτίλα που εκπροσωπεί η Συμπαράταξη αμοραλιστών και απελπισμένων του Τσίπρα»

