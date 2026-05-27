Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: Φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη - Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ;

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Μητσοτάκης σημείωσε πως η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και ότι εκείνη πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.

Ο κοινός τόπος που βρίσκει η κατακερματισμένη αντιπολίτευση, «να φύγει ο Μητσοτάκης», δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση, επισήμανε ο πρωθυπουργός, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρακαι το νέο του κόμμα που ονομάζεται «ΕΛΑΣ»: «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη!».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, σημείωσε ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στον χώρο της Αριστεράς υπάρχει «κατακερματισμός», αλλά και ένας κοινός παρονομαστής: «να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση». Όπως είπε, αυτό «δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει «σχέδιο για την επόμενη μέρα», επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «είπαμε, το κάναμε», ενώ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις μέχρι τις εκλογές του 2027.

«Η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027. Οι πολίτες θέλουν προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «σέβεται όλους τους αντιπάλους του», ωστόσο επισήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ». Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη πως όσα άκουσε από τον Αλέξη Τσίπρα συνιστούν «μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν», αντί για μια συζήτηση «για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις πολιτικές πρωτοβουλίες που συζητούνται το τελευταίο διάστημα γύρω από το πρόσωπό της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες», προσθέτοντας πως η ίδια «πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της».

